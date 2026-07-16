Dünyanın en büyükleri Bodrum’da: "Blue" ve "Hadar"a dev yakıt ikmali

Yurt dışından gelen Cayman Adaları bayraklı iki dev yat, Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı.

Dünyanın en uzun motoryatları sıralamasında 160 metrelik boyuyla 5. sırada yer alan "Blue" ile 136 metrelik boyuyla 22. sırada bulunan "Hadar" için İzmir Aliağa'dan tankerlerle akaryakıt getirildi. Limana yanaşan tankerlerden yatlara yakıt aktarıldı.

İkişer helikopter pisti bulunan lüks yatlarda spor ve sinema salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu ile su sporları ekipmanları yer alıyor.

Daha önce "Flying Fox" adıyla bilinen ve tersanedeki yenileme çalışmalarının ardından beyaz gövde tasarımıyla yeni görünümüne kavuşan "Hadar", bu estetik tasarımıyla ilk kez Bodrum'a geldi.