Gazprom hisselerinde tarihi çöküş: 17 yılın en düşük seviyesine geriledi

Rusya'nın en büyük enerji şirketlerinden Gazprom'un hisseleri, uluslararası basında yer alan Sibirya'nın Gücü 2 doğal gaz boru hattı projesinin askıya alındığı yönündeki haberlerin ardından sert değer kaybetti. Şirket hisseleri 90 ruble seviyesine kadar gerileyerek dibi gördü. Aynı süreçte Moskova Borsası'nda da kayıplar dikkat çekti.

Gazprom hisseleri 17 yılın en düşük seviyesinde

Moskova Borsası (MOEX) verilerine göre, Gazprom hisseleri 90 ruble seviyesine kadar düşerek 17 yılın en düşük düzeyine indi. TSİ 14.20 itibarıyla MOEX endeksi de yüzde 2,7 düşüşle 2.112 puana, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 2,7 kayıpla 858 puana geriledi. MOEX endeksi son bir ayda yaklaşık yüzde 16, RTS endeksi ise yüzde 21 değer kaybetti.

Düşüşün nedeni Sibirya'nın Gücü 2 iddiası

Uluslararası basında çıkan bazı haberlerde, Rusya’dan Çin’e uzanması planlanan Sibirya’nın Gücü 2 projesinin askıya alındığına yönelik iddialar yer almıştı.

Gazprom rotasını Asya'ya çevirmişti

Rusya’nın Avrupa’ya boru hattıyla doğal gaz ihracatı, Ukrayna savaşı sonrasında uygulanan yaptırımlar nedeniyle önemli ölçüde azalırken, Gazprom, Avrupa pazarındaki kaybını Asya’ya yönelik sevkiyatla telafi etmek istiyor.

Dünyanın en büyük doğal gaz üreticileri arasında yer alan Gazprom, Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa’nın ana doğal gaz tedarikçisi konumundaydı.