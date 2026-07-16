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  • Uber'den Delivery Hero hamlesi! Yemeksepeti ayrıntısı dikkat çekti

Uber'den Delivery Hero hamlesi! Yemeksepeti ayrıntısı dikkat çekti

ABD'li ulaşım ve teslimat şirketi Uber'in, Alman çevrim içi yemek siparişi şirketi Delivery Hero'yu yaklaşık 14,8 milyar dolara satın almak için teklif sunduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Uber'den Delivery Hero hamlesi! Yemeksepeti ayrıntısı dikkat çekti

ABD'li ulaşım ve teslimat şirketi Uber, Delivery Hero'ya yönelik satın alma teklifine ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Delivery Hero hissedarlarına hisse başına 41,50 euro nakit ödeme teklif edildiği, teklifin şirketin tamamı için yaklaşık 14,8 milyar doları bulduğu ifade edildi.

SSW tarafından satın alınacak işletmeler arasında Yemeksepeti de var

Satın alma işleminin tamamlanması halinde birleşik şirketin 99 ülkede faaliyet göstereceğine işaret edilen açıklamada, bunun 2025 yılı itibarıyla 236 milyar dolarlık brüt işlem hacmine karşılık geldiği kaydedildi.

Açıklamada, Delivery Hero'nun New York merkezli yatırım şirketi SSW Partners'la ayrı bir anlaşma yaptığı, SSW’nun Uber'in devralma teklifinin tamamlanmasına bağlı olarak yaklaşık 1,6 milyar dolar karşılığında özellikle Uber Eats ve Delivery Hero'nun halihazırda örtüştüğü 14 pazardaki Delivery Hero işletmelerini satın alacağı bildirildi.

Uber'in SSW'ye devredilen işletmelerin kontrolünü ele almayacağına dikkat çekilen açıklamada, SSW tarafından satın alınacak işletmeler arasında Türkiye'den Yemeksepeti'nin de yer aldığı ifade edildi.

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