Trump konuştu, piyasalar nefes aldı!
ABD Başkanı Trump’ın ABD-İran geriliminde tansiyonu düşüren açıklamaları piyasaları rahatlattı.
GRAM ALTIN 296 LİRAYA DÜŞTÜ
Bu sabah serbest piyasada gram altın 296,12 liradan alınırken, 296,17 liradan satılıyor. Çeyrek altının fiyatı 494,46 liradan satılıyor. Dün sabah jeopolitik risklerin baskı yaratmasıyla 1.600 dolara yükselen altının ons fiyatı bu sabah itibariyle 1,554 dolara geriledi.
DOLAR 5,92’DE
Trump’ın açıklamalarından hemen önce 5,95’in üzerindeki dolar/TL kuru, Trump’ın yumuşak açıklamalarıyla birlikte 5,90 seviyelerine çekildi. Kurda bu sabah işlemler 5,91-5,92 bandında gerçekleşiyor. Euro/TL ise, 6,5910 liradan alıcı buluyor.
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