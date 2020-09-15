Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, iş insanı Suna Kıraç’ın vefatına ilişkin, “Dostluğunu her zaman arayacağım Suna Kıraç, kıymetli anılarımızda ve geride bıraktığı başarılı kurumlarda her zaman yaşayacaktır” ifadesini kullandı.

Sabancı, Koç Holding Kurucusu Vehbi Koç’un kızı ve iş insanı Suna Kıraç’ın vefatına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Kıraç’ı kaybetmekten büyük üzüntü duyduğunu aktardı.

Kıraç’ın ailesine ve Koç Topluluğu’na başsağlığı dileyen Sabancı, şunları kaydetti:

“Koç Grubu’nda çok önemli ve başarılı sorumluluklar üstlenen bir yöneticiydi. Kadınların çalışma hayatına katılması ve sorumluluk alması konusunda hepimize örnek olmuştur. Sosyal duyarlılığı çok yüksek olan, özellikle çağdaş eğitimle ilgili vizyoner çalışmaları sayesinde başta Koç Üniversitesi, Koç Okulları ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı olmak üzere birçok değerli kurumu hayatımıza kattı.”

Sabancı, dostluğunu her zaman arayacağını belirttiği Suna Kıraç’ın, kıymetli anılarında ve geride bıraktığı başarılı kurumlarda her zaman yaşayacağını belirtti.