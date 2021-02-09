Yatırımcıların ilgisini çeken ve “Güneyin üretim üssü” olarak adlandırılan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, coğrafi konumu ve lojistik avantajlarının yanı sıra firmalara sunulan yenilikçi hizmetlerle yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Bölge Müdürü Ersin Akpınar, AA muhabirine, 1977 yılında kurulan OSB’nin 16 milyon metrekarelik alanda faaliyet gösterdiğini söyledi.

Şu anda Adana Hacı Sabancı OSB’nin büyüklüğüyle Türkiye’deki organize sanayi bölgeleri arasında 7. sırada bulunduğunu ifade eden Akpınar, buradaki 450 işletmede yaklaşık 35 bin kişiye istihdam sağlandığını belirtti.

Akpınar, “Güneyin üretim üssü”ndeki firmaların, Adana ihracatının yaklaşık yüzde 60’ını gerçekleştirdiğinin bilgisini vererek, coğrafi konumu, lojistik avantajları, uygun doğal gaz fiyatları, su ve elektrik temini, arıtma tesisleri, alt ve üstyapı imkanlarıyla Adana Hacı Sabancı OSB’nin yatırımcının ilgisini çektiğini aktardı.

Son yıllarda Adana ve çevresinde gerçekleştirilen yatırımların, bölgelerine olan talebi daha da arttırdığını ve buranın cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayan Akpınar, yeni arsa taleplerine yetişemez duruma geldiklerini bildirdi.

“Şu an gelen taleplere cevap veremiyoruz”

Akpınar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemine rağmen yatırımcı talebinin kendilerini memnun ettiğini belirterek, “Bölgemizde şu anda tahsis edebileceğimiz alınımız yok. Yüzde 100 doluluğa sahip olduğumuz için yeni alanlarımızın hazır hale getirilmesini bekliyoruz. Şu an gelen taleplere cevap veremiyoruz. Alanımız olmadığı için maalesef talepleri şu anda karşılayamıyoruz.” diye konuştu.

OSB’de yeni yatırımcılara cevap verebilmek için ilave 7 milyon metrekarelik alanda çalışmaların devam ettiğini anlatan Akpınar, şunları kaydetti:

“Günümüzde dijital dünya çok etkin bir şekilde kullanılıyor. Bu kapsamda, Proje Destek Ofisi içerisinde, ihracatı arttırabilecek, dijital dünyada reklam yapma kapasitesine sahip bir ofis hazırladık. OSEO adı altında bir proje geliştirdik. Projeyi akademisyenlerle beraber ürettik. Açık kaynakları kullanmak kaydıyla arama motorları tabanlarını kullanarak buradaki firmalarımızın dünyanın her yerinde ürettiği ürüne, arayan kişilerin ulaşmasını sağlayabilecek bir kurgumuz var. Dünyanın her yerinde firmalarımızın reklamını dijital dünyada yapmaya başladık. Bu hizmetimizin de ilerleyen dönemlerde farkındalık yaratacağı kanaatindeyiz. Ne kadar fazla insana ulaşırsak, firmalarımızın gelecekte daha fazla üretim ve yatırım gerçekleştireceklerini düşünüyoruz.”

Akpınar, bölgede yatırım yapmak için 50 firmanın arsa talebi bulunduğunu, yer olmadığı için bunları geri çevirmek zorunda kaldıklarını sözlerine ekledi.