ARA
DOLAR
38,55
0,25%
DOLAR
EURO
43,72
0,69%
EURO
GRAM ALTIN
4041,63
0,97%
GRAM ALTIN
BIST 100
9118,55
0,44%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Günlük 16 ton süt üretimini 846 panelden elde edilen enerjiyle yapıyor!

Günlük 16 ton süt üretimini 846 panelden elde edilen enerjiyle yapıyor!

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren süt işletmesi, elektriğini Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle kurduğu güneş enerji santralinden karşılayarak üretim maliyetini azaltıyor.

02 Mayıs 2025 | 12:08
Günlük 16 ton süt üretimini 846 panelden elde edilen enerjiyle yapıyor!

Günlük 16 ton süt üretimi yapılan işletmede, 2023 yılında tesisin çatısına 846 panelden oluşan güneş enerji sistemi (GES) kuruldu. Kurulumun yüzde 50'si hibe desteğiyle gerçekleşti.

Elektrik enerjisinin tamamını güneşten karşılayan işletme, girdi maliyetini de düşürdü.

1 "Bu, faydalandığımız hibeler içinde en kıymetli olanıydı"

"Bu, faydalandığımız hibeler içinde en kıymetli olanıydı" Paneller sayesinde elektrik ihtiyaçlarının tamamını karşıladıklarını belirten Görmüş, "Artan enerji maliyetlerine karşı kendimizi güvence altına aldık. Sağlanan devlet desteği, yenilenebilir enerji üretimi noktasında kırsalda bizim gibi işletmeler için çok faydalı." dedi.
Panellerin kısa sürede kendisini amorti ettiğini vurgulayan Görmüş, güneş enerji sistemlerinin hem çevreye hem de işletme ekonomisine katkı sağladığını ifade etti.
Tolga Görmüş, güneş enerji sistemlerinin çevreye ve ekonomiye katkı sağladığını vurguladı.
Tarım ve Orman Bakanlığının kırsal kalkınmaya yönelik desteklerinin önemine işaret eden Görmüş, "Bu, faydalandığımız hibeler içinde en kıymetli olanıydı çünkü var olan güneş enerjisini kullanarak üretim yapıyoruz. Tüm işletmelerin bu desteklerden yararlanması gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.
0
  • ALTIN GRAM - TL 4041,63 0,97%
  • ALTIN ONS 3261,36 0,72%
  • BIST 100 9118,55 0,44%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,877 -0,36%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38296 -0,18693%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 82,56 1,1117%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,5452 0,253%
  • EURO/DOLAR 1,1328 0,337%
  • EURO/TURK LIRASI 43,7169 0,6944%
  • STERLIN/DOLAR 1,32902 0,0915%
Borsa Haberleri
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
Çimsa'dan bilanço değerlendirmesi
30 Nisan borsada gün sonu rakamları
Borsa'da manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
Koç Holding'ten bilanço değerlendirmesi
Oyak Çimento'dan bilanço değerlendirmesi
SPK'dan 5 kişiye işlem yasağı geldi
SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı var
Borsa 1 Mayıs'ta açık mı, tatil mi?
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
'Şu an BIST 100'ün en değerli şirketiyiz'
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
ASELSAN temettü teklifini duyurdu
BİM temettü miktarı ve ödeme tarihi belli oldu (2025)
GERİ
İLERİ
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
Çimsa'dan bilanço değerlendirmesi
30 Nisan borsada gün sonu rakamları
Borsa'da manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
Koç Holding'ten bilanço değerlendirmesi
Oyak Çimento'dan bilanço değerlendirmesi
SPK'dan 5 kişiye işlem yasağı geldi
SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı var
Borsa 1 Mayıs'ta açık mı, tatil mi?
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
'Şu an BIST 100'ün en değerli şirketiyiz'
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
ASELSAN temettü teklifini duyurdu
BİM temettü miktarı ve ödeme tarihi belli oldu (2025)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL