Gürcistan’ın En Büyük İki Gayrimenkul Geliştiricisi, Karadeniz Kıyısındaki Dev Tatil Projesi İçin Swissôtel ile Güçlerini Birleştirdi

Üç kıtada faaliyet gösteren ve Gürcistan’ın ilk uluslararası gayrimenkul geliştiricisi olan NEXT, ülkenin en büyük geliştiricilerinden Archi ve köklü uluslararası konaklama markası Swissôtel, bu tarihi projeyi birlikte hayata geçiriyor. Üç kuleden biri doğrudan Swissôtel oteli olarak hizmet verecek ve markanın premium standartlarını ile dünya çapındaki misafirperverlik anlayışını projeye taşıyacak.

3 Haziran’da, projenin resmi lansmanını kutlamak amacıyla proje sahasında üst düzey bir tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Gürcistan Ekonomi Bakanı Mariam Kvrivishvili, TBC Bank CEO George Tkhelidze ve Swissôtel Başkan Yardımcısı Aron Libinson başta olmak üzere ülkenin siyasi ve ekonomik dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Gecenin en dikkat çekici anı ise sembolik bir zaman kapsülünün temel alana bırakılması oldu. Bu anlamlı tören, bölgesel turizm ve premium gayrimenkul anlayışını yeniden şekillendirecek projenin resmi başlangıcını simgeledi.

Devlerin Güç Birliği: Bölgesel Kalkınmada Yeni Bir Dönem

NEXT’in uluslararası resort geliştirme deneyimi, Archi’nin güçlü yerel varlığı ve Swissôtel’in küresel itibarı bir araya gelerek, bölgede üst segment gayrimenkul yatırımları ve ekonomik büyüme için tamamen yeni bir standart oluşturuyor.

Konsept: Chapman Taylor İmzasıyla “Üç Yelken”

Bu görkemli kompleksin mimari kimliği, dünyaca ünlü uluslararası mimarlık ofisi Chapman Taylor tarafından tasarlandı. Hem Swissôtel hem de Chapman Taylor’ın Karadeniz kıyısındaki ilk projesi olma özelliğini taşıyan yapı, doğrudan sahilden yükselen etkileyici üç kuleli mimarisiyle dikkat çekiyor. Mimari konsept, denizin hareketini yansıtan ve aynı zamanda tüm dairelerden kesintisiz deniz manzarası sunan “Üç Yelken” tasarımı etrafında şekilleniyor.

Dört Mevsim Yaşayan Bir Ekosistem

Kobuleti Beach Resort, konaklama, yaşam, eğlence ve dinlenme alanlarını tek bir çatı altında buluşturan kapsamlı bir sahil yaşam merkezi olarak tasarlandı. Büyük ölçeği sayesinde proje, yılın dört mevsimi canlılığını koruyan bir destinasyon olarak faaliyet gösterecek.

Proje kapsamında;

Beş yıldızlı Swissôtel markalı otel,

Premium konut ve yatırım daireleri,

Lüks casino,

Üst düzey konferans ve etkinlik salonları yer alacak.

Dinlenme ve sosyal yaşam olanakları arasında ise;

Spa ve wellness merkezleri,

Kapalı ve açık yüzme havuzları,

Çocuklara özel alanlar,

Özel plaj erişimi,

Sahil lounge alanları,

Seçkin restoranlar bulunacak.

Eşsiz Bir Yatırım Fırsatı Başladı

Konut ve yatırım amaçlı dairelerin ön satış süreci resmi olarak başladı. Premium gayrimenkul sektöründe doğru zamanlama büyük önem taşır. Bu erken dönemde yatırım yapmak; en avantajlı finansal koşullardan, en düşük başlangıç fiyatlarından ve uzun vadede en yüksek değer artışı potansiyelinden yararlanma fırsatı sunuyor.

Kobuleti, geleneksel bir yazlık destinasyondan uluslararası turizmin önemli merkezlerinden birine dönüşürken, bu proje bugün piyasadaki en güvenli ve en yüksek getiri potansiyeline sahip gayrimenkul fırsatlarından biri olarak öne çıkıyor.

Daha fazla bilgi için projenin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

*Bu bir reklamdır.



