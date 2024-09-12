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Harris yeni bir canlı yayın tartışmasına hazır, Trump ise gönülsüz

Harris'in ekibi, Trump ile ilk canlı yayın tartışmasının ardından ikinci bir tartışma programına hazır olduklarını açıklarken, Trump ise Harris'i yendiğini ve yeni bir münazaraya gerek duymadığını belirtti.

12 Eylül 2024 | 09:37
Harris yeni bir canlı yayın tartışmasına hazır, Trump ise gönülsüz

Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in ekibi, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile dünkü canlı yayın tartışmasının ardından ikinci bir tartışma programına hazır olduklarını açıklarken, Trump ise Harris'i yendiğini ve yeni bir münazaraya gerek duymadığını belirtti.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri yaklaşırken Harris ile Trump arasındaki yarış da giderek kızışıyor.

Dün akşam ABC News kanalında gerçekleştirilen canlı yayın tartışmasının yansımaları devam ederken, iki taraf da münazaradan galip çıktıklarını savundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Harris'in kampanya direktörü Jen O'Malley Dillon, Trump'a karşı net bir üstünlük kurduklarını savunarak, "İnsanların bu akşam gördüğü ve ekim ayındaki ikinci tartışmada görmeleri gereken şey bu. Başkan Yardımcısı Harris ikinci tartışmaya hazır. Peki ya Donald Trump?" yorumunu yaptı.

İkinci tartışmayla ilgili açıklamalara Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yanıt veren Trump ise "Boks dünyasında bir boksör dayak yiyip yere serildiğinde ayağa kalkıp yeniden dövüşmek istiyorum diye bağırır. Bu tartışma da öyle geçti. Dün akşam o (Harris) fena halde yenildi. Şimdi neden yeniden rövanş isteyeyim ki?" ifadesini kullandı.

Fox News kanalına da konuşan Trump, önceki akşamki tartışma programında Demokrat rakibini net bir şekilde yendiğini ve Harris'in yeni bir tartışma programı önerisine sıcak bakmadığını belirtti.

Harris ile Trump, salı akşamı ABC News kanalında yayınlanan ilk ve muhtemelen tek canlı yayın tartışmasında iç politikadan ekonomiye, dış politikadan kürtaj tartışmalarına kadar pek çok konuda görüşlerini ortaya koymuştu.

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