Hatay Valisi Doğan: İdlib'de hava saldırısında 33 Mehmetçiğimiz şehit oldu - Ekonomist

Hatay Valisi Doğan: İdlib’de hava saldırısında 33 Mehmetçiğimiz şehit oldu
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Esad rejimi tarafından İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik hava saldırısında 33 askerin şehit düştüğünü açıkladı.
Doğan, AFAD İl Müdürlüğü binasında, gazetecilere İdlib’de TSK’ye yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.
Saldırının rejim unsurlarınca gerçekleştirildiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:
“Esed rejim güçleri tarafından İdlib’de TSK mensuplarımıza karşı yapılan hava saldırısı sonucu 22 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştım. Yaralılarımızın ve ağır yaralılarımızın olduğunu da ifade etmiştim. Maalesef ağır yaralılarımızdan 7 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hava saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Ben tekrar şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımızla ilgili durumu kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğim. Milletimizin başı sağ olsun.”
DÜN GECE NELER YAŞANDI?
BAKAN AKAR SIFIR NOKTASINDA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib’den gelen haberlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen “Güvenlik Zirvesi” sonrasında, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Suriye sınırına gitti. Hatay’daki Taktik Komuta Yeri’ne geçen Akar, son duruma ilişkin 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla’dan brifing aldı, talimatlar verdi.
GÜVENLİK ZİRVESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Güvenlik Zirvesi’ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Zirvenin İdlib‘de görev yapan askerlere yönelik menfur saldırı dolayısıyla gerçekleştirildiğini belirten Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Zirvede, Esed rejiminin yüz binlerce Suriyeli’nin ölümünden sorumlu olduğu vurgulanarak, namlusunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir. Bu vesileyle rejimin işlediği insanlığa karşı suçların durdurulması amacıyla Astana Süreci’nin tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz. Geçmişte Ruanda’da, Bosna Hersek’te yaşananların bugün İdlib’de tekrarlanmasına seyirci kalınamaz; kalınmayacaktır. Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacaktır. Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecektir.”
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