Teknoloji devi Nvidia, yapay zeka çiplerini küresel finans piyasalarında yeni bir varlık sınıfına dönüştürmek amacıyla 500 milyar dolarlık dev bir finansman girişimi başlattı.

Şirket; Apollo Global Management, Blackstone, BlackRock, Brookfield Asset Management, Goldman Sachs ve KKR olmak üzere altı büyük varlık yönetim şirketiyle mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.

Çipler ticari gayrimenkul gibi teminat gösterilebilecek

Başlatılan ortak girişim, yapay zeka altyapısının finanse edilme yönteminde köklü bir değişim hedefliyor. Kurulan altyapı sayesinde veri merkezleri ve Nvidia donanımları; tıpkı ticari gayrimenkuller veya paralı otoyollar gibi teminat gösterilerek borçlanılabilecek birer varlık olarak konumlandırılacak. Bu finansman modeli, teknoloji şirketlerinin ve yapay zeka laboratuvarlarının kendi bilançolarını zorlamadan kurumsal kredi ve özel sermaye aracılığıyla işlem kapasitelerini artırmalarına imkan tanıyacak.

"Yapay zeka bilişimi artık bir altyapı varlığı"

Gelişmeye ilişkin CNBC'ye değerlendirmelerde bulunan Nvidia CEO'su Jensen Huang, teknoloji çiplerinin ilk kez bu ölçekte yatırım yapılabilir bir varlık sınıfı olarak değerlendirildiğini belirtti. Donanımların uzun ömürlü, esnek ve gelir getiren nitelikte olduğunu vurgulayan Huang, bilgisayar gücünün artık elektrik veya internet gibi temel bir altyapı unsuru olarak ele alınması gerektiğini ifade etti. Huang şirketin önemli bir dönüm noktasına ulaştığını belirterek, "İşe çip üreterek başladık, bugün ise yeni bir üretken ve yatırım yapılabilir altyapı sınıfının oluşturulmasına yardımcı oluyoruz: Yapay zeka fabrikaları" ifadelerini kullandı.

BlackRock CEO'su Larry Fink de yapay zeka altyapısının geliştirilmesinin eşi benzeri görülmemiş bir yatırım ve nitelikli iş gücü gerektirdiğine işaret ederek, ortaklığın ABD ile küresel ekonomilerin büyümesini destekleyeceğini ve müşteriler için uzun vadeli cazip yatırım fırsatları yaratacağını kaydetti. Fink "Bu parayı olabildiğince hızlı toplamalı ve işe koyulmalıyız, çünkü ABD'nin dünyada yapay zeka lideri olmasının son derece hayati olduğuna inanıyorum" dedi.

Sektör liderleri, yapay zeka bilişim kapasitesinin küresel ekonomik büyümenin yeni yakıtı haline geldiğini belirterek söz konusu adımı finans mühendisliğinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendirdi.