ARA
Bist 100
6600,46
2,53%
Bist 100
Dolar/TL
26,3478
0,5938%
Dolar/TL
Euro/TL
29,6122
0,6808%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1239
0,094%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1656
0,56%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Hazine 12,9 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 12 milyar 965,6 milyon lira borçlanmaya gitti.

17 Temmuz 2023 | 16:43
0
Hazine 12,9 milyar lira borçlandı

Bakanlık, ihalede, 4 yıl (1428 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede dönemsel faiz yüzde 3,59 oldu.

Nominal teklifin 15 milyar 675 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 10 milyar 643 milyon lira, net satış 9 milyar 865,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 196,3 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar 100 milyon liralık satış yapıldı.​​​​​​​

Hazine böylece, ihalede toplam 12 milyar 965,6 milyon lira borçlandı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1656 0,56%
  • ALTIN ONS 1954,96 -0,04%
  • BIST 100 6600,46 2,53%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,3478 0,5938%
  • EURO/TURK LIRASI 29,6122 0,6808%
  • EURO/USD 1,1239 0,094%
  • INGILIZ STERLINI 1,30719 -0,16878%
  • JAPON YENI 138,683 -0,079%
  • KANADA DOLARI 1,31931 -0,19253%
  • RUS RUBLESI 90,13 -0,133%
Günün En Çok Okunanları
Citroen Türkiye, satışların 6 ayda 2022'yi geçtiğini duyurdu
Agatha Christie romanlarına ilham veren ada ve otel satışa çıktı
Agatha Christie romanlarına ilham veren ada ve otel satışa çıktı
Piyasalarda gözler bu hafta yoğun veri gündemine çevrildi
Piyasalarda gözler bu hafta yoğun veri gündemine çevrildi
TİGEM, 66 baş safkan Arap koşu tayı satacak
TİGEM, 66 baş safkan Arap koşu tayı satacak
Akaryakıtta ÖTV tutarları artırıldı
Akaryakıtta ÖTV tutarları artırıldı
AnadoluJet yeni şirkete devredildi, isim değiştirdi
AnadoluJet yeni şirkete devredildi, isim değiştirdi
EPDK'den doğal gazda ÖTV artışına ilişkin açıklama
EPDK'den doğal gazda ÖTV artışına ilişkin açıklama
Göç İdaresi'nden Türkiye'deki göçmen sayısına ilişkin açıklama
GERİ
İLERİ
Citroen Türkiye, satışların 6 ayda 2022'yi geçtiğini duyurdu
Agatha Christie romanlarına ilham veren ada ve otel satışa çıktı
Piyasalarda gözler bu hafta yoğun veri gündemine çevrildi
TİGEM, 66 baş safkan Arap koşu tayı satacak
Akaryakıtta ÖTV tutarları artırıldı
Agatha Christie romanlarına ilham veren ada ve otel satışa çıktı
Piyasalarda gözler bu hafta yoğun veri gündemine çevrildi
TİGEM, 66 baş safkan Arap koşu tayı satacak
Akaryakıtta ÖTV tutarları artırıldı
AnadoluJet yeni şirkete devredildi, isim değiştirdi
Piyasalarda gözler bu hafta yoğun veri gündemine çevrildi
TİGEM, 66 baş safkan Arap koşu tayı satacak
Akaryakıtta ÖTV tutarları artırıldı
AnadoluJet yeni şirkete devredildi, isim değiştirdi
EPDK'den doğal gazda ÖTV artışına ilişkin açıklama
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL