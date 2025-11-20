ARA
DOLAR
42,37
0,03%
DOLAR
EURO
48,98
0,26%
EURO
GRAM ALTIN
5559,37
0,16%
GRAM ALTIN
BIST 100
10979,73
0,70%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Hazine dolar cinsinden tahvil ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Hazine dolar cinsinden tahvil ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kurumsal yatırımcılara yönelik dolar cinsinden sabit kuponlu devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ile kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.


Hazine dolar cinsinden tahvil ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 21 Kasım 2025 valörlü, 19 Kasım 2027 itfa tarihli dolar cinsinden devlet tahvili ile kira sertifikası ihracına, toplam 697 milyon 970 bin dolar tutarında teklif geldi.

Söz konusu tekliflerin tamamı karşılanarak 517 milyon 620 bin dolar cinsinden devlet tahvili ve 180 milyon 350 bin dolar tutarında dolar cinsi kira sertifikası ihraç edildi.

DİBS ve kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL