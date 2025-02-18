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Hazine iki ihalede 69,2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki devlet tahvili ihalesinde, 69 milyar 184 milyon lira borçlanmaya gitti.

18 Şubat 2025 | 17:21
Hazine iki ihalede 69,2 milyar lira borçlandı

İlk ihalede, 3 yıl (1029 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 1,5 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede reel basit faiz yüzde 5,15, reel bileşik faiz yüzde 5,21 oldu.

Nominal teklifin 12 milyar 903 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 363 milyon lira, net satış 5 milyar 307 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 13 milyar 40 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 812 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 5 yıl (1666 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

Nominal teklifin 77 milyar 714 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 28 milyar 320 milyon lira, net satış 31 milyar 837 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyar lira teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 33 milyar 131 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 13 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece iki ihalede 69 milyar 184 milyon lira borçlandı. AA

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