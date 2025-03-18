ARA
DOLAR
36,68
0,10%
DOLAR
EURO
40,14
0,29%
EURO
GRAM ALTIN
3579,60
1,24%
GRAM ALTIN
BIST 100
10802,23
-0,55%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Hazine iki ihalede 71,1 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki devlet tahvili ihalesinde, 71 milyar 119,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

18 Mart 2025 | 16:50
Hazine iki ihalede 71,1 milyar lira borçlandı

İlk ihalede, 3 yıl (1001 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 1,5 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede reel basit faiz yüzde 5,12, reel bileşik faiz yüzde 5,18 oldu.

Nominal teklifin 14 milyar 209 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 755 milyon lira, net satış 5 milyar 910,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 7 milyar 525 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 7 milyar 952,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 5 yıl (1638 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 29,89, bileşik faiz yüzde 32,12 oldu.

Nominal teklifin 59 milyar 873 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 33 milyar 98 milyon lira, net satış 33 milyar 184,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 40 milyar 456 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 17 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece iki ihalede 71 milyar 119,4 milyon lira borçlandı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 3579,6 1,24%
  • ALTIN ONS 3035,33 1,14%
  • BIST 100 10802,23 -0,55%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,326 0,078%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43103 0,01538%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 81,85 -1,6548%
  • DOLAR/TURK LIRASI 36,6805 0,1007%
  • EURO/DOLAR 1,0945 0,2032%
  • EURO/TURK LIRASI 40,1433 0,2926%
  • STERLIN/DOLAR 1,30042 0,10816%
Borsa Haberleri
18 Mart borsada gün sonu rakamları
Arzum bedelli kararını duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 hisse var
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: %274,80
Borsada bu hafta genel kurulu olan 19 şirket
Kesinleşen temettü kararını ve tarihlerini duyurdu
25 kurumdan 61 hisse önerisi
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (14 Mart)
Parayı nereye yatırmalı? Piyasalarda 'denge ve yön' arayışı
Bu haftanın temettü takvimi (17-21 Mart)
Bedelsiz tarihini duyurdu: Yüzde 300
Piyasalarda ‘tarife savaşları’ etkisi: ABD'de neler oluyor?
14 Mart borsada gün sonu: Yeni haftada hangi veriler var?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
GERİ
İLERİ
18 Mart borsada gün sonu rakamları
Arzum bedelli kararını duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 hisse var
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: %274,80
Borsada bu hafta genel kurulu olan 19 şirket
Kesinleşen temettü kararını ve tarihlerini duyurdu
25 kurumdan 61 hisse önerisi
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (14 Mart)
Parayı nereye yatırmalı? Piyasalarda 'denge ve yön' arayışı
Bu haftanın temettü takvimi (17-21 Mart)
Bedelsiz tarihini duyurdu: Yüzde 300
Piyasalarda ‘tarife savaşları’ etkisi: ABD'de neler oluyor?
14 Mart borsada gün sonu: Yeni haftada hangi veriler var?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL