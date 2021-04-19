Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 128 milyar dolar rezerv tartışmalarına ilişkin, “(Merkez Bankası rezervi) Ne kadarlık döviz satımı, alımı gerçekleştirilmiş hepsini görebilme imkanınız var, tamamen açık ve şeffaf.” dedi. Elvan, “Hiç kimsenin burada bir yolsuzluk yapması söz konusu değildir.” diye konuştu.

Döviz alım satımları

Bakan Elvan, “Elektronik işlem platformlarında piyasa yapıcı yerli ve yabancı bankalar yer alıyor, buralarda herhangi bir şahıs yok. Taraflar kesinlikle birbirlerini bilmiyorlar, işlem gerçekleştikten sonra hangi bankanın, ne aldığını görebiliyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

128 milyar dolarlık rezerv tartışması

Bakan Elvan, “Hiç kimsenin burada bir yolsuzluk yapması söz konusu değildir. Ben bu verilerin yayınlanmasında fayda görüyorum, tabii ki takdir Merkez Bankasının.” dedi.

Elvan ayrıca şunları söyledi:

“İlk çeyrekte yüzde 5 civarında bir büyüme öngörüyoruz, ikinci çeyrekte de baz etkisiyle çift rakamlı bir büyüme söz konusu olacak. 2021’in büyüme açısından daha olumlu olacağını öngörüyoruz ama finansal istikrar açısından kontrollü ve ılımlı hareket etmemiz gerekiyor.””