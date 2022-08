Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, The Economist dergisinin “Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var” yayınına yönelik, “İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit, ‘Türkiye Ekonomi Modeli’. Enflasyonun belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamızda hiçbir engel kalmayacak.” ifadelerini kullandı.

İngiltere merkezli The Economist dergisinin podcast yayınında Türkiye ekonomisi ele alınırken, ekonomideki görünüm için “Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyüyor.” yorumu yapıldı.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu yayına atıfta bulunarak şunları kaydetti:

“İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit, ‘Türkiye Ekonomi Modeli’. Enflasyonun belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamızda hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin.”

Nothing topsy-turvy as you imply. It is very straightforward. The answer is simple: Türkiye Economy Model. There will be left no obstacle to prevent us from achieving our goals once we break the back of inflation. Stay tuned! @TheEconomist https://t.co/xg4l1e7GZ8

