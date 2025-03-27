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Hepsiburada’nın yeni patronu Rabobank’ı satın alıyor

Hepsiburada'nın çoğunluk hissedarı olan Kaspi.kz, Rabobank’ın Türkiye’deki iştiraki olan Rabobank A.Ş.’yi satın alıyor.

27 Mart 2025 | 20:36
Hepsiburada’nın yeni patronu Rabobank’ı satın alıyor

Hepsiburada'nın çoğunluk hissedarı olan Kaspi.kz, Türkiye'deki yatırımlarına bir yenisini daha eklemek üzere önemli bir adım attı. 

Rabobank Grubu ile, Rabobank’ın Türkiye’deki iştiraki olan Rabobank A.Ş.’nin satın alınmasına ilişkin imzalanan hisse alım sözleşmesi göre, 2014 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren ve tam bankacılık lisansına sahip Rabobank A.Ş.’nin tüm hisseleri; BDDK, Rekabet Kurulu ve ilgili düzenleyici kurumların onayı ile mutat kapanış koşullarının karşılanmasının ardından Kaspi.kz’ye geçecek.

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Erdemir Ereğli Demir Çelik ne kadar temettü dağıtacak?
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