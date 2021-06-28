Yaz dönemiyle birlikte otomobil satışlarının hızlanması, tatil hazırlıkları ve özellikle 1 Temmuz itibarıyla şehirler arası seyahat kısıtlamalarının kalkacak olması nedeniyle HGS’ye ilişkin aramalar da arttı. Otomobil sahipleri tarafından HGS etiketi yapıştırma konusu da merak edilenler arasında. Peki, HGS etiketi nasıl yapıştırılır? HGS etiketinizi pratik bir şekilde aracınızın ön camına yapıştırabilir ve HGS gişelerinden beklemeden geçiş yapabilirsiniz. HGS gişesinden geçtiğinizde geçiş ücretinin ödenip ödenmediğini ise HGS gişesindeki elektronik paneli takip edebilirsiniz.

HGS ETİKETİ NASIL YAPIŞTIRILIR?

Peki, HGS etiketi nasıl yapıştırılır? Sistemin sağlıklı çalışması için etiketin doğru şekilde yapıştırılması önemli. HGS etiketi yapıştırma adımları ise özetle şöyle:

Etiket aracın iç tarafından yapıştırılır.

Ön camınızda etiketi yapıştıracağınız yeri içeriden silip kurulayınız. Ön cama yapacağınız montajın uygun şekilde yapılması etiketin uzun süre sağlıklı bir şekilde kullanılması için önemli.

Yüzeyi temizledikten sonra etiketi yapışmayan arka yüzeyinden çıkarın. Tek seferde yapıştırın, etiketi yapıştırdıktan sonra söküp yerini değiştirmeye çalışmayın. Ön cama yapıştırma aşamasında aracın metalik cama sahip olup olmadığı önemli. PTT’nin HGS bilgilendirme sitesinde bu araçların listesini de veriyor.

HGS bilgilendirme sitesinde bu araçların listesini de veriyor. Aracınız metalik cama sahip değilse;

Aynası ön cama monteli araçlar:

HGS etiketinizi camı yatayda ortalayacak şekilde aynanın montaj ayağından 5 cm aşağıda olacak şekilde konumlandırınız.

HGS etiketinizi camı yatayda ortalayacak şekilde aynanın montaj ayağından 5 cm aşağıda olacak şekilde konumlandırınız. Aynası tavana monteli araçlar:

HGS etiketinizi ön camı yatayta ortalayarak en üst konumdan 5-10 cms aşağıda olacak şekilde konumlandırınız.

Aracın camına yapıştırılmış etiket yerinden çıkartıldığında kullanılamaz hale gelebilir. Bu nedenle, HGS kayıt işlemi yaptırdıktan sonra size teslim edilecek olan etiketinizi yapıştırılmış bulunduğu yerinden çıkartmamaya özen göstermek önemli.

ÖN CAMI METALİK FİLM KAPLI ARAÇLARDA

HGS etiketi konusunda bazı araç ve modellerde ise PTT’nin bilgilendirmesine göre farklılıklar bulunuyor. Çünkü, bazı araçların ön camları metalik film kaplı olduğu için HGS etiketinin performansı zayıflayabilir. PTT’nin sitesinde yer alan bilgi ise şöyle:

AUDI A8 / S8 hariç tüm modeller: Daha fazla bilgi için AUDI bayinize danışınız.

A8 / S8 1995- 2001 : Araç %100 metalik ön cama sahip olduğundan harici bir etiket kulanılması gerekmektedir. Daha fazla bilgi için AUDI bayinize danışınız.

BMW “Climate Comfort” seçeneğine sahip modeller : HGS etiketinizi aynanın arkasında renkli olmayan, U şeklindeki alanda temiz bir noktaya konumlandırınız. Daha fazla bilgi için BMW bayinize danışınız.

CITROEN Aracınızın kullanım kılavuzunuzdan kullandığınız modelin metalik ön cama sahip olup olmadığını kontrol ediniz. Bu özellik birçok CITROEN modeli için standarttır. HGS etiketinizi aynanın arkasında renkli olmayan, U şeklindeki alanda temiz bir noktaya konumlandırınız. Daha fazla bilgi için CITROEN bayinize danışınız.

FIAT Aracınızın kullanım kılavuzunuzdan kullandığınız modelin metalik ön cama sahip olup olmadığını kontrol ediniz. Bu özellik birçok FIAT modeli için standarttır. HGS etiketinizi aynanın arkasında renkli olmayan, U şeklindeki alanda temiz bir noktaya konumlandırınız. Daha fazla bilgi için FIAT bayinize danışınız.

LEXUS 1992 sonrası üretilmiş modeller: Diğer bölümde aynası ön cama monteli araçlar için tanımlı talimatlara uyunuz. LS400 1990 – 1992 : Metalik ön cama sahip araçlarda harici etiket çözümlerinin kullanılması gerekmektedir. Aracınızın ön camının tipini öğrenmek için LEXUS bayinize danışınız.

MERCEDES-BENZ A Class : HGS etiketinizi ön camın üst kısmında yer alan siyah noktalı şeritin altındaki alana konumlandırınız. C180 / 240 / 200; CLK 230; ML Serisi : HGS etiketinizi yağmur ve ışık sensörlerinin sağ veya sol kısmına konumlandırınız. S430 : HGS etiketinizi aynanın arkasındaki ve çevresindeki siyah noktalı alana konumlandırınız. Diğer tüm modeller : HGS etiketinizi aracın ön cam dikiz aynasının çevresinde, etiket yapıştırmak için ayrılmış özel alana yapıştırınız. Daha fazla bilgi için MERCEDES-BENZ bayinize danışınız.

PEUGEOT Aracınızın kullanım kılavuzunuzdan kullandığınız modelin metalik ön cama sahip olup olmadığını kontrol ediniz. Bu özellik birçok PEUGEOT modeli için standarttır. HGS etiketinizi aynanın arkasındaki ve çevresindeki siyah noktalı gölgeli alana konumlandırınız. Daha fazla bilgi için PEUGEOT bayiinize danışınız.

RENAULT Clio Sport (Metalik ön cam opsiyonlu modeller) : HGS etiketinizi aracın ön cam dikiz aynasının altında, etiket yapıştırmak için özel olarak bırakılmış alana yapıştırınız. Clio Sport (Metalik ön camsız modeller) : HGS etiketinizi aynanın arkasındaki ve çevresindeki siyah noktalı alana konumlandırınız. Lütfen aracınızın kullanım kılavuzunuzdan kullandığınız modelin metalik ön cama sahip olup olmadığını kontrol ediniz. HGS etiketinizi aynanın arkasında renkli olmayan, U şeklindeki alanda temiz bir noktaya konumlandırınız. Daha fazla bilgi için RENAULT bayinize danışınız.

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