HGS 2025 ücreti ne kadar? Köprü ve otoyol geçiş ücretleri 2025

2012 tarihinde kullanılmaya başlanan ve açılımı “Hızlı Geçiş Sistemi” olan HGS bir ücretlendirme sistemdir. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretleri her yıl güncelleniyor. Bu tarifeler araç sınıflarına, geçiş yapılan güzergaha ve bazı durumlarda saat dilimine göre farklılık gösterebilir. İşte 2025 HGS köprü ve otoyol geçiş ücretleri...

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2025 HGS satın alma ücretleri

Ücretler, PTT ve bankalara göre değişiklik gösterebilir:

PTT Şubeleri: Yapışkan tipi etiket ücreti 110 TL, kart tipi etiket ücreti 160 TL’dir.

Anlaşmalı Bankalar: Bankalar arasında ücretler değişiklik gösterebilir ve bazıları ücretsiz HGS sunabilir.

HGS NEDİR?

Ülkemizde 17 Eylül 2012 tarihinde kullanılmaya başlanan ve açılımı “Hızlı Geçiş Sistemi” olan HGS bir ücretlendirme sistemdir. Bu sistemde köprü ve otoyol girişlerinde bulunan gişelere antenler yerleştiriliyor ve geçiş yapacak araçların içerisinde HGS etiketleri yapıştırılıyor. Araçlar geçiş yaparken antenler araç içerisindeki etiketi algılıyor ve o etikete bağlı olan hesaptan geçiş ücreti tahsil ediliyor. Böylece araçlar hiç bekleme yapmadan gişelerden geçebiliyor. HGS aynı zamanda gişeden geçiş yapan araçların 4 farklı açıdan fotoğrafını çeken akıllı kameraları da kapsıyor.

HGS NASIL ALINIR?

PTT Şubeleri: Size en yakın PTT şubesini araç ruhsatı ve kimlik fotokopisi ile ziyaret ederek HGS etiketi satın almak istediğinizi söylemeniz yeterli olacaktır.

Sistem üzerinden gerekli işlemler yapıldıktan dakikalar sonra HGS etiketi temin ediliyor ve araç sahibine teslim ediliyor.

Anlaşmalı Bankalar: Kimlik kartınız ile anlaşmaları bankaları ziyaret ederek talebinizi dile getirmeniz yeterli olacaktır. Birçok bankanın müşterilerine ücretsiz hgs fırsatı sunduğunu da ifade etmek gerekiyor.

HGS BAKİYE YÜKLEMESİ NASIL YAPILIR?

HGS aldıktan sonra “HGS nasıl yüklenir?” sorusunun cevabını bilmek gerekiyor. HGS mesai saatleri içerisinde PTT merkezinden veya şubelerinden yüklenebiliyor. Gişe çalışanlarının yanı sıra PTT içerisinde yer alan yüklematikler aracılığıyla da hızlıca HGS bakiye yüklemesi yapılabiliyor. Ayrıca HGS yüklemek için daha pratik bir yöntem olarak bankalar kullanılabiliyor. Günümüzde birçok anlaşmalı banka müşterilerine HGS bakiye ödeme imkânı sunuyor. İnternet bankacılığına girip ilgili adımlar takip edilerek HGS yüklemesi gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca köprü ve otoyol kullanımı sık olan kullanıcılar otomatik ödeme talimatı vererek bakiye takibi yapma külfetinden kurtulabiliyor. Bu uygulamada HGS bakiyesi belirli bir meblağın altına düştüğü zaman banka tanımlı kredi kartından veya banka hesabından otomatik olarak çekim yapıp HGS bakiyesini yeniliyor.