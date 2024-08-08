Hisse satışıyla gündem olmuştu... Buffett'ın yeni yatırımı belli oldu

Berkshire Hathaway, ABD Federal Rezerv'i geride bırakarak rekor düzeyde Hazine bonosu sahibi oldu.



Berkshire Hathaway, Warren Buffett’in yönetiminde nakit rezervlerini rekor seviyelere çıkararak ABD Federal Rezerv'i geride bıraktı. Omaha, Nebraska merkezli holding, 2024’ün ikinci çeyreğinin sonunda 234,6 milyar dolar değerinde kısa vadeli Hazine bonosu yatırımı gerçekleştirdi.

Şirket ayrıca, üç aydan daha kısa vadeli Hazine bonolarını içeren 42 milyar dolardan fazla nakit ve nakit benzerleri bulunduruyor. Bu rakam, 31 Temmuz itibarıyla Fed’in sahip olduğu 195,3 milyar dolarlık Hazine bonosu ile karşılaştırıldığında dikkat çekiyor.

Buffett Kara Pazartesi'yi öngördü

CNBC-e'de yer alan habere göre Omaha Kahini Warren Buffett, geçtiğimiz çeyrekte Apple gibi büyük hisse senedi yatırımlarını satarak, bu hafta gerçekleşen küresel satış dalgası öncesinde şaşırtıcı derecede öngörülü bir hamle yaptı. Berkshire, son yedi çeyrektir hisse senedi satıcısı konumunda, ancak bu satışlar son dönemde hızlandı. Buffett, ikinci çeyrekte 75 milyar dolardan fazla hisse senedi sattı. Pek çok sadık Buffett izleyicisi, bu kararı ekonomiye ve piyasalara dair bir uyarı olarak gördü.

Yüksek getiriler ve devasa nakit rezervi

Buffett, kriz dönemlerinde doğrudan açık artırmalarda Hazine bonosu alacağını daha önce belirtmişti. Hükümet, 4 ila 52 hafta arasında değişen vadelerle Hazine bonoları satmakta. Buffett’in devasa nakit rezervi, son iki yılda Hazine bonosu getirilerindeki artış sayesinde önemli getiriler elde etti. Yüzde 5 civarında 3 aylık Hazine bonolarına yatırıldığında, 200 milyar dolar nakit yıllık yaklaşık 10 milyar dolar veya çeyrek başına 2,5 milyar dolar getiri sağlıyor. Buffett'ın 234 milyar dolarlık bono yatırımı olduğu göz önünde bulundurulduğunda getiri miktarı yaklaşık 3 milyar dolara yükseliyor.