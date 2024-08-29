Hitit Bilgisayar'dan SPK başvurusu

Hitit Bilgisayar'dan bugün KAP'a yapılan açıklamada "28.08.2024 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak; İhraç edilecek 172.500.000 TL itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin tadilinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 28.08.2024 tarihinde başvuru gerçekleştirilmiştir" denildi.

Şirket dün KAP'a yönetim kurulunun kararını şöyle duyurmuştu: 01.08.2024 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.08.2024 tarihli toplantısında; 01/08/2024 tarih ve 2024/17 sayılı, tamamı finansal tablolarımızda yer alan hisse senedi ihraç primleri hesabından karşılanmak üzere 172.500.000.-TL'nin sermayeye eklenmesi suretiyle, Şirketin çıkarılmış sermayesinin 300.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin kararı çerçevesinde; mevcut 127.500.000 TL çıkarılmış sermayeye ilave edilen 172.500.000.-TL'nin, 23/08/2024 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı Unit Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.'nin 26/08/2024 tarihinde düzenlenen mali müşavir raporu ile tespit edilmiş olmakla, artırılan 172.500.000.-TL'lik sermayeyi temsil edecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması, tescil ve ilân edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin ekteki 6'ncı maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.

