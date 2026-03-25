Hizmet, perakende ve inşaat güven endeksleri düşüşte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mart ayına ait hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri verilerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi mart ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 0,5 oranında azalarak 113,2 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2 oranında azalarak 113,6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,9 oranında azalarak 80,6 değerini aldı.

Güven endeksleri 0-200 aralığında değer alıyor. Endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.