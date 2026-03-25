ARA
DOLAR
44,35
0,05%
DOLAR
EURO
51,51
0,02%
EURO
ALTIN
6760,49
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Hizmet, perakende ve inşaat güven endeksleri düşüşte

TÜİK’in açıkladığı mart ayı verilerine göre hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güven endekslerinde düşüş kaydedildi.

ekonomist@bigmedia.com.tr

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mart ayına ait hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri verilerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi mart ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 0,5 oranında azalarak 113,2 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2 oranında azalarak 113,6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,9 oranında azalarak 80,6 değerini aldı.

Güven endeksleri 0-200 aralığında değer alıyor. Endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL