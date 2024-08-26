ARA
DOLAR
34,00
0,26%
DOLAR
EURO
37,85
-0,01%
EURO
GRAM ALTIN
2725,30
0,61%
GRAM ALTIN
BIST 100
9853,47
-0,68%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Hollanda'dan Uber'e 290 milyon euro ceza

Hollanda Veri Koruma Kurumu, Uber firmasına Avrupa'daki sürücülerin kişisel verilerini Avrupa Birliği (AB) kurallarına aykırı biçimde ABD'ye gönderdiği gerekçesiyle 290 milyon euro para cezası kesti.

26 Ağustos 2024 | 16:15
Hollanda'dan Uber'e 290 milyon euro ceza

Hollanda Veri Koruma Kurumu (DPA), Uber'e sürücü verilerinin Birlik yasalarına aykırı biçimde ABD'ye aktarılması nedeniyle ceza kesildiğini açıkladı.

Açıklamada, Uber'in Avrupa'daki taksi şoförlerinin banka hesapları, taksi lisansları, konumları, fotoğrafları, ödeme bilgileri, kimlik belgeleri, suç ve tıbbi kayıtları gibi çeşitli kişisel verilerinin uygun biçimde korunmadığı ve ABD'ye gönderildiği ifade edildi.

Uber'in söz konusu uygulamasının AB Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne (GDPR) yönelik "ciddi bir ihlal" olduğunun tespit edildiğine vurgu yapılan açıklamada, bu nedenle Uber'e 290 milyon euro para cezası verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Uber'in Avrupa'daki merkezinin Hollanda olduğu ve soruşturmanın Fransa'daki sürücülerin şikayeti üzerine başlatıldığı anımsatılarak, firmanın söz konusu veri aktarımını sonlandırdığı belirtildi.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2725,3 0,61%
  • ALTIN ONS 2493,43 0,34%
  • BIST 100 9853,47 -0,68%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,882 -0,27%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35911 -0,17518%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,46 -0,1092%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,996 0,264%
  • EURO/DOLAR 1,1119 0,0594%
  • EURO/TURK LIRASI 37,8453 -0,007%
  • STERLIN/DOLAR 1,31202 0,20736%
Borsa Haberleri
Borsada bu hafta temettü dağıtan 6 şirket
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (24.08.2024)
Bu hafta en çok kaybettiren, kazandıran 3 hisse (19-23 Ağustos 2024)
SPK duyurdu: Hukuki işlem ve incelemeler başlatıldı
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
SPK'den bedelsiz onayı alan 6 şirket
SPK bülteni çıktı: 2 yeni halka arz, 6 bedelsiz onayı var
SPK’den bir kişiye 2 yıl işlem yasağı, 2 kişi için suç duyurusu
Borsada kırmızı gün: 23 Ağustos gün sonu özeti
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Borsa İstanbul’dan 4 hisse için kredili işlem tedbiri
Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri kararı
Borsada pazartesi günü 1 şirket temettü dağıtacak
Ege Gübre'den (EGGUB) 'olağan dışı fiyat hareketleri' hakkında açıklama
GERİ
İLERİ
Borsada bu hafta temettü dağıtan 6 şirket
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (24.08.2024)
Bu hafta en çok kaybettiren, kazandıran 3 hisse (19-23 Ağustos 2024)
SPK duyurdu: Hukuki işlem ve incelemeler başlatıldı
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
SPK'den bedelsiz onayı alan 6 şirket
SPK bülteni çıktı: 2 yeni halka arz, 6 bedelsiz onayı var
SPK’den bir kişiye 2 yıl işlem yasağı, 2 kişi için suç duyurusu
Borsada kırmızı gün: 23 Ağustos gün sonu özeti
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Borsa İstanbul’dan 4 hisse için kredili işlem tedbiri
Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri kararı
Borsada pazartesi günü 1 şirket temettü dağıtacak
Ege Gübre'den (EGGUB) 'olağan dışı fiyat hareketleri' hakkında açıklama
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL