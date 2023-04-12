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Honda'dan sıfır karbon hedefi için yeni işbirliği

Dünyanın önde gelen Japon otomotiv üreticilerinden Honda ile Güney Kore merkezli çelik üreticisi POSCO arasında sıfır karbon çalışmalarına yönelik geniş kapsamlı işbirliği anlaşması gerçekleştirildi.

12 Nisan 2023 | 22:35
Son Güncellenme: 12 Nisan 2023 | 23:04
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Honda'dan sıfır karbon hedefi için yeni işbirliği

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mühendislik çalışmaları ile öne çıkan Honda, 2022 yılında açıkladığı sıfır karbon hedefi ve elektrifikasyon sürecini hızlandırmak için işbirliklerine imza atmaya devam ediyor.

Hidrojenli araç çalışmaları için General Motors ile işbirliği ve Sony Mobility şirketiyle öncü projeleri ile dikkati çeken Honda; Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) anlaşması, LG Energy Solution ile yeni üretim tesisi yatırımı gibi birçok şirketle işbirliklerini duyurmaya devam ediyor.

Son olarak Honda ile Güney Kore merkezli çelik üreticisi POSCO arasında sıfır karbon çalışmalarına yönelik geniş kapsamlı işbirliği anlaşması yapıldı. Honda ve POSCO, bu anlaşma ile araştırma çalışmalarına başladığını duyurdu.

Buna göre, hem Honda hem POSCO, çevre ve elektrifikasyon teknolojileri gibi birbirlerinin güçlü yönlerinden yararlanacak. Karbon nötrlüğüne yönelik girişimlerini daha da hızlandırmak isteyen iki marka, gelecek nesiller için sürdürülebilir bir dünya vizyonundan hareket ile işbirliklerini genişletmeye karar verdi.

Anlaşma kapsamında; hali hazırda iş ortaklıkları devam eden Honda ve POSCO, sıfır karbon hedefleri için belirlenen önemli alanlarda hayata geçirilmek üzere işbirliği seçeneklerini araştıracak.

Bu alanlardan elektrikli araçlar konusunda en önemli başlık olan batarya ön plana çıkıyor. Özellikle temel batarya malzemelerinin tedarikinde iş birliği ve gelecek dönemdeki batarya malzemelerindeki teknik değişim konuları dikkati çekiyor.

Geri dönüşüm başlığı içerisinde de karbon nötr bir toplumun gerçekleştirilmesine yönelik geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımının yaygınlaştırılması öne çıkıyor. Ayrıca geri dönüştürülmüş batarya malzemelerinin kullanıldığı kapalı döngü bir geri dönüşüm sisteminin kurulması da araştırma kapsamında yer alıyor.

Aynı zamanda üretimde kullanılan otomotiv çelik sacının kullanımı için araç ağırlığının azaltılmasını sağlayan ultra yüksek gerilimli sac ve üretim sürecinde sera gazı emisyonlarını azaltan sac da araştırılacak. Son olarak e-Axle (elektrikli aks tahriki) için tahrik motorlarının seri üretiminde elektrikli çelik sac uygulaması da çalışmaya dahil edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda Üst Yöneticisi (CEO) Toshihiro Mibe, 2050 yılına kadar tüm Honda ürünleri ve kurumsal faaliyetleri için sıfır karbon hedeflerini açıkladıklarını belirterek, batarya malzemeleri, geri dönüşüm, çelik sac ve elektrikli çelik sac alanlarında uzmanlığına inandıkları POSCO ile genişletilen işbirliğinin Honda’nın elektrifikasyon stratejilerini de hızlandıracağını aktardı.

POSCO Başkanı Choi Jeong-Woo da Honda ile süregelen işbirliklerinin kapsamının genişlemesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Jeong-Woo, özellikle batarya malzemelerindeki araştırmalarda Honda’nın elektrikli araçlarının sürece dahil edilmesiyle tam değer zinciri yaratılabileceğinin altını çizdi.

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