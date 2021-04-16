Hyundai’nin 2021 yılında Türkiye’de satışa çıkarmayı planladığı 5 modelden biri olan Elantra, 5 farklı donanım seviyesiyle tanıtıldı. Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Amacımız, Yeni Elantra ile sedan sınıfında fark yaratmak.” dedi. Tanıtımla birlikte yeni Elantra’nın Türkiye fiyatları da belli oldu.
Yeni Hyundai Elantra online bir basın toplantısıyla Türkiye’de satışa çıktı. İlk kez 1990 yılında tanıtılan ve satışa sunulan Hyundai Elantra, 30 yılda 15 milyon adetle markanın en çok satan modeli oldu.
Hyundai’nin Parametrik Dinamik adını verdiği yeni tasarım kimliğini kullanan Elantra’da özellikle kapılar ve arka çamurluk üzerindeki sert çizgiler dikkat çekiyor.
Dört kapılı bir coupe görünümüne kavuşan aracın 7. nesli bir önce nesle göre toplam uzunluğu 30 mm, dingil açıklığı 22 mm artarken toplam genişlik 25 mm artmış. Aynı zamanda araç 10 mm alçalırken ön kaput ise 50 mm kadar geriye gelmiş.
Yeni tip direksiyon simidi ve dijital ekrandan oluşan göstergelerdan oluşan konsol sürücüyü saracak şekilde konumlandırılmış.
10,25 inçlik iki ekrandan oluşan bilgi ekranı ve gösterge paneli birbirine bağlanmış.
Siyah, bej ve açık gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile sunulan koltuklar, en üst donanım seviyesi Elite Plus’ta deri olarak tercih edilebiliyor.
Bagaj hacmi, bir önceki jenerasyona göre 16 litre artan Elantra, 474 litrelik bir yükleme alanı sunuyor.
Türkiye’de ilk etapta tek motor seçeneği ile satışa sunulacak olan Elentra’da 123 beygir gücünde 1.6 litre atmosferik beslemeli motor yer alıyor. Araç otomatik CVT şanzıman veya 6 ileri manuel olarak satılacak.
Elantra, Türkiye’de “Style”, “Style Comfort”, “Smart”, “Elite” ve “Elite Plus” olmak üzere beş farklı donanım seviyesiyle satılıyor.
Tanıtımla birlikte yeni Elantra’nın Türkiye fiyatları da belli oldu. Aracın lansmana özel başlangıç fiyatı 231.500 TL. Sportif ve dinamik bir görünüşe sahip otomobilin en üst donanım seviyesi olan Elite Plus ise 410.000 TL.
Yeni Elantra’nın online basın toplantısında, açılış konuşmasını yapan Hyundai Assan Başkanı Sangsu Kim, şunları söyledi. “Hyundai’nin dünya çapında en çok tercih edilen modeli olan Elantra, 30 yılda 250’den fazla ödül ve övgü aldı. Son jenerasyon ise Ocak ayında kazandığı prestijli “Kuzey Amerika Yılın Otomobili” ödülüyle, iddialı olduğunu göstermeye başladı. Elantra, her nesliyle kendi segmentinde çıtaları yükselten ve çok sevilen bir model. Umarım Yeni Elantra, Türk halkı tarafından da sevilir ve dünya çapındaki milyonlarca mutlu Elantra sürücüsü gibi mirasını bu topraklarda da devam ettirir”.
Satışa sunulan yeni modelle ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel ise, “Sedan Ruhu, Cazibesini Buldu” sloganıyla satışa sunduğumuz Yeni Elantra ile birlikte model atağımızı bugün itibariyle başlatıyoruz. Amacımız, Yeni Elantra ile sedan sınıfında fark yaratmak. Çünkü, geleneksel çizgilerden ve birbirine benzer modellerden sıkılan müşterilerimize daha farklı duruş sergileyen, hem cesur hem de modern bir otomobil sunmanın tam zamanı. Sadece Elantra değil, arkaya arkaya satışa sunacağımız sıradışı ve estetik modellerimizle iddiamızı artırıyoruz” dedi.
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