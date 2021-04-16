Yeni Hyundai Elantra online bir basın toplantısıyla Türkiye’de satışa çıktı. İlk kez 1990 yılında tanıtılan ve satışa sunulan Hyundai Elantra, 30 yılda 15 milyon adetle markanın en çok satan modeli oldu. Hyundai’nin Parametrik Dinamik adını verdiği yeni tasarım kimliğini kullanan Elantra’da özellikle kapılar ve arka çamurluk üzerindeki sert çizgiler dikkat çekiyor. Dört kapılı bir coupe görünümüne kavuşan aracın 7. nesli bir önce nesle göre toplam uzunluğu 30 mm, dingil açıklığı 22 mm artarken toplam genişlik 25 mm artmış. Aynı zamanda araç 10 mm alçalırken ön kaput ise 50 mm kadar geriye gelmiş.

Yeni tip direksiyon simidi ve dijital ekrandan oluşan göstergelerdan oluşan konsol sürücüyü saracak şekilde konumlandırılmış. 10,25 inçlik iki ekrandan oluşan bilgi ekranı ve gösterge paneli birbirine bağlanmış. Siyah, bej ve açık gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile sunulan koltuklar, en üst donanım seviyesi Elite Plus’ta deri olarak tercih edilebiliyor. Bagaj hacmi, bir önceki jenerasyona göre 16 litre artan Elantra, 474 litrelik bir yükleme alanı sunuyor.

Türkiye’de ilk etapta tek motor seçeneği ile satışa sunulacak olan Elentra’da 123 beygir gücünde 1.6 litre atmosferik beslemeli motor yer alıyor. Araç otomatik CVT şanzıman veya 6 ileri manuel olarak satılacak. Elantra, Türkiye’de “Style”, “Style Comfort”, “Smart”, “Elite” ve “Elite Plus” olmak üzere beş farklı donanım seviyesiyle satılıyor.

Tanıtımla birlikte yeni Elantra’nın Türkiye fiyatları da belli oldu. Aracın lansmana özel başlangıç fiyatı 231.500 TL. Sportif ve dinamik bir görünüşe sahip otomobilin en üst donanım seviyesi olan Elite Plus ise 410.000 TL.