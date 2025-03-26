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İBB'de başkanvekili Nuri Aslan oldu

İBB Meclis bugün Ekrem İmamoğlu'nun yerine başkan vekili seçilmesi için toplandı.

26 Mart 2025 | 19:43
İBB'de başkanvekili Nuri Aslan oldu

Saraçhane'deki belediye binasında yapılan toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubundan Meclis Üyesi Nuri Aslan, AK Parti Grubundan da Grup Başkanvekili de olan Meclis Üyesi Zeynel Abidin Okul aday gösterildi.

  • Meclis'te gizli oylamayla yapılan seçimin ilk turunda, 301 oy kullanılırken 5 oy geçersiz sayıldı. CHP'nin adayı Aslan 173, AK Parti'nin adayı Okul 123 oy aldı.
  • Seçimin ikinci turunda, 302 oy kullanıldı. Aslan'a 177, Okul'a 125 oy verildi.
  • İki turda da adaylardan biri, Meclis üyelerinin üçte ikisinin oyunu alamadığı için başkan vekili seçilemedi.
  • Bunun üzerine, salt çoğunluğun arandığı üçüncü tura geçildi.
  • Üçüncü turda 302 oy kullanıldı. CHP'nin adayı Aslan 177, AK Parti'nin adayı Okul 125 oy aldı.
  • Bu sonuçla İBB Başkan Vekili Nuri Aslan oldu.
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Bedelsiz ve temettü: Türkiye Sigorta'dan açıklama var
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket
TAV Havalimanları temettü kararını duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 8 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Turkcell temettü kararını duyurdu
BİM'den geri alım açıklaması (25 Mart)
Bugün temettü dağıtacak 3 hisse var
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 13 şirket
Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
Kontrolmatik'ten temettü kararı
Akbank temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
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