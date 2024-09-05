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IC Holding'de yeni CEO

IC Holding'de, 2019’dan bu yana üst yöneticilik (CEO) görevini yürüten Murad Bayar, görevi Can Çaka'ya devretti.

05 Eylül 2024 | 11:16
IC Holding'de yeni CEO

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Çaka, IC Holding ve grup şirketlerinin 2028 vizyonu çerçevesinde yenilikçi yatırımlar, stratejik büyüme, operasyonel verimlilik, sürdürülebilirlik ve küresel gelişim alanlarında liderlik yapacak.

Holding, Çaka'nın yönetiminde küresel pazarlardaki gücünü daha da artırmayı hedefliyor.

Can Çaka kimdir?

Çaka, uluslararası deneyimi ve yenilikçi bakış açısıyla holdingde kurumsal kültürü güçlendirmeye, inovasyon ve teknolojik dönüşüm gibi alanlarda adımlar atılmasına öncülük edecek.

1994'te Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Çaka, 1998 yılında aynı üniversitede MBA programını tamamladı.

1997'de Anadolu Grubu’na katılan Çaka, bu süreçte strateji ve iş Geliştirme Direktörü, Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü ve Anadolu Grubu Mali İşler Başkanı gibi pozisyonlarda görev aldı. 2019'da Anadolu Grubu'nda Grup Başkanlığı görevini üstlenen Çaka, bu dönemde strateji, yatırım, sistem gelişimi ve dijital dönüşüm gibi projelere liderlik etti.

Çaka, ayrıca Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, iş dünyasının iklim krizi ve kalkınma çabalarına katkı sağlamak amacıyla UN Global Compact Türkiye ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu'nda gönüllü olarak yer aldı.

Bayar ise yeni dönemde "yönetim kurulu murahhas aza" olarak görevine devam edecek ve karar alma süreçlerinde holding yönetimine katkı sunacak.

Atamalarla birlikte holding, sürdürülebilir büyüme ve küresel rekabetteki gücünü pekiştirme hedefi doğrultusunda ilerlemeyi planlıyor.

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