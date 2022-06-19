Rusya’da yaptırımlar ve büyük Holywood stüdyolarının yayınlarını iptal etmeleri nedeniyle içerik sıkıntısı yaşamaya başlayan online sinema platformları, Türk ve Güney Kore dizilerine yönelmiş durumda.Mart ayının başlarında, ünlü Holywood stüdyoları Rusya’daki yayınlarının iptal edildiğini duyurmuştu. Yeni “Batman”, “Morbius” gibi filmler yayımlanmadı. Bu nedenle sadece sinemalar değil, Rus yayın platformları da bu prömiyerlerden yoksun kaldı.

RBC gazetesinin, TelecomDaily’nin araştırmasına dayandırdığı haberine göre ivi platformunda yer alan Güney Kore yapımlarının sayısı yılın ikinci çeyreğinde 1,4 kat artarak 260’a yükseldi. Okko, Wink ve Kinopoisk’te de benzer bir tablo var.

Özellikle 2022’nin ikinci çeyreğinin ön sonuçlarına göre ivi platformundaki Kore yapımı içerik başlıklarının sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1,4 kat artmış. Okko platformu da aynı dinamiklere sahip: Bir yıl önceki 178 içeriğe karşı 246. Kinopoisk’te Korece içerik teklifi dörtte bir oranında artarak 198 başlığa ulaşmış. Ancak, Gazprom-Media holding tarafından yönetilen Rostelecom’un (1,6 kat) ve Premier’in (2,3 kat) sahip olduğu Wink hizmeti en aktif olarak bu tür filmleri ve dizileri satın alan platformlardan.

Haberde, “Türk filmlerinin ve dizilerinin sayısı da neredeyse iki katına çıktı. Şimdi ivi kütüphanesinde bir yıl önce 12’ye karşı 23, Kinopoisk’in 12’ye karşı 21, Wink’in 9’a 16 ve Kion’un 9’a karşı 18 Türk yapımı var” deniyor.

Güney Kore ve Türkiye gibi Hint yapımlarına olan talep de artmış durumda.

Haberde artışa rağmen Türk ve Güney Kore yapımlarının henüz niş bir izleyici kitlesine sahip olduğu belirtiliyor. Henüz izlenme sayısı bakımından ilk 10’a giren Türk yapımı yok. Platforma bağlı olarak, Kore yapımları mevcut tüm içeriğin %1 ila 1,6’sını oluştururken, Türk ve Hint yapımları %0,4’ten daha azını oluşturuyor. ivi, Okko, Kinopoisk ve Wink kütüphanelerindeki içeriklerde hala ABD, (2022’nin ikinci çeyreğinin sonuçlarına göre %29–34’ü), Rusya (%17–24) ve Birleşik Krallık (%9-11) yapımları ilk sıralarda.

Wink yöneticilerinden Vyacheslav Popov, Türk, Hintli ve Koreli yapımların kendi sadık hayran kitlesi olduğunu belirtiyor. Start video hizmetinin program direktörü Mikhail Klochkov da izleyicilerin Kore ve Türk projelerine olan ilgisini doğruladı. Ancak, ona göre, hizmetin önceliği kendi orijinal içeriğinin yanı sıra Rusça film ve diziler olmaya devam ediyor.

KORE YAPIMLARINI KİMLER İZLİYOR?

Film Distribütörü Bülteni’nin genel yayın yönetmeni Alexander Nechaev, Avrupa ve Hollywood stüdyolarından uzun süredir devam eden prömiyer yokluğunu telafi etmek için çevrimiçi sinemaların Güney Kore’den içerik satın alımlarını artırdığına inanıyor. Kore yapımları 14-25 yaş arası gençler tarafından izleniyor

TÜRK YAPIMLARINI KİMLER İZLİYOR?

Nechaev’e göre Rusya’daki Türkçe içeriğin izleyici kitlesi ise tamamen farklı. Bunlar, örneğin Domashny TV kanalında Muhteşem Yüzyıl’ı izleyen kadınlar. 2012’de gösterilen bu dizi Domashny’nin en başarılı projelerinden biri olmuş.

Nechaev’e göre, Rus izleyiciler için Türk dizileri Latin Amerika pembe dizilerinin yerini aldı ve Türk içeriği yüksek kaliteli üretim, nispeten pahalı sahne ve kostümler ve genel egzotizm ile ayırt ediliyor. Nechaev, Wink’in Türkiye’deki “Kapımı Çal”, “Diriliş Ertuğrul” ve “Kara Aşk” projelerini sistematik olarak en popüler dizilere dahil etmesine de vurgu yapıyor.

TelecomDaily’nin genel yayın yönetmeni Denis Kuskov ise Kore ve Türk film ve dizilerinin seyircinin kaliteli içerik talebini karşılayabileceğinden şüphe duyuyor ve Hollywood yapımlarını izlemek isteyen izleyicilerin korsan kaynaklara yönelme olasılığının da yüksek olduğunu söylüyor.