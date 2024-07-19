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İGA'dan yolculara 'uçuşları kontrol' uyarısı var

İGA'dan "küresel yazılım sorunu" nedeniyle yolculara uçuşları kontrol uyarısı

19 Temmuz 2024 | 15:28
İGA'dan yolculara 'uçuşları kontrol' uyarısı var

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklandığı belirtilen küresel yazılım sorunu nedeniyle seferlerde iptaller yaşandığını belirterek, yolculara havalimanına gelmeden önce uçuşlarını kontrol etmeleri gerektiğini bildirdi. İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Küresel çapta yaşanan yazılımsal aksaklıklar dolayısıyla, havalimanımıza gelmeden önce uçuş bilgilerinizi kontrol etmenizi önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket
Yabancı yatırımcıların en çok aldığı ve sattığı hisseler (18 Temmuz)
Borsada gün sonu rakamları (17 Temmuz)
Erdemir'den ilk kez eurobond ihracı: Kaynak, nerede kullanılacak?
Şişecam'dan (SISE) yeni şirket duyurusu
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var
Aygaz bilanço tarihi belli oldu
Emlak Konut (EKGYO) 2. çeyrek satış rakamlarını duyurdu
Borsada 3 şirket için bugün temettü günü (17 Temmuz)
GERİ
İLERİ
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