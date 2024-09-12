İhtiyaç kredisi faizi iki ayda 6,3 puan geriledi

Bloomberght'nin haberine göre 6 Eylül haftasında 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi gerileyerek yüzde 59,3 olarak gerçekleşirken ticari kredi faizi de yüzde 60,9 olarak kaydedildi. Aynı dönem ihtiyaç kredisi iki ayda 6,3 puan gerileyerek yüzde 77,9'dan yüzde 71,7'ye düştü.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,74 düşüşle 10 trilyon 415 milyar 590 milyon 728 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,42 yükselişle 6 trilyon 581 milyar 163 milyon 884 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 203 milyar 803 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 172 milyar 72 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 6 Eylül itibarıyla 847 milyon dolarlık artış görüldü.