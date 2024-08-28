ARA
DOLAR
34,04
0,06%
DOLAR
EURO
37,84
-0,57%
EURO
GRAM ALTIN
2738,84
-0,81%
GRAM ALTIN
BIST 100
9768,90
0,21%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

IKEA ikinci el pazarına giriyor

İsveçli mobilya devi IKEA, ikinci el pazarına adım atmaya hazırlanıyor

28 Ağustos 2024 | 14:23
IKEA ikinci el pazarına giriyor

İsveçli mobilya devi IKEA, tüketicilerin ikinci el IKEA mobilyalarını alıp satabilecekleri platformla ikinci el pazarına girerek eBay ve Craigslist gibi sitelere rakip olmaya hazırlanıyor.

IKEA mağazalarının ana işletmecisi Ingka'nın CEO'su Jesper Brodin, IKEA Preowned adını verdikleri sitenin yıl sonuna kadar Madrid ile Oslo'da test edilmeye başlandığını ve platformunun küresel çapta yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Brodin Financial Times'a verdiği röportajda "Bu bir süredir hayalini kurduğumuz bir şeydi. IKEA'da daha gelişmiş şeyler yapabileceğimiz bir noktadayız. Şirketin dijitalde evrim geçirmesine inanılmaz bir güven var" dedi.

Kaynaklardan elde edilen bilgilere göre uygulamada müşteriler ürünlerini, kendi resimlerini ve satış fiyatını girecek, IKEA'nın yapay zeka destekli veritabanı buna uygun olarak kendi ölçümlerini dahil edecek. Alıcı mobilyayı doğrudan satıcıdan teslim alırken, satıcı para veya IKEA'dan yüzde 15 indirimli bir çek alma seçeneğine sahip olacak.

IKEA daha önce yeni ürünlerini Çin'deki Alibaba, Tmall gibi üçüncü taraf platformlarda satmayı denemişti. Ancak IKEA Preowned platformu firmanın ikinci el pazarlarına doğrudan ilk adımı olacak.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2738,84 -0,81%
  • ALTIN ONS 2502,82 -0,89%
  • BIST 100 9768,9 0,21%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,886 0,631%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34679 0,18038%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,41 0,1729%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,039 0,0557%
  • EURO/DOLAR 1,1116 -0,6156%
  • EURO/TURK LIRASI 37,8363 -0,5729%
  • STERLIN/DOLAR 1,32091 -0,39663%
Borsa Haberleri
AHES GYO (AHSGY) ne zaman işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Gözler Nvidia'nın bilançosuna çevrildi: Beklenti ne?
Borsa İstanbul'dan 2 hissede kredili işlem tedbiri
SASA Polyester'den (SASA) geri alım açıklaması: Kaç lot aldı?
Özata Denizcilik (OZATD) halka arz tarihleri: Kaç lot dağıtacak?
Borsada bugün 5 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (27 Ağustos)
Borsa günü yükselişle tamamladı: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Kardemir'den geri alım açıklaması
Borsa şirketlerinden son haberler (Bugün 08.30'a kadar)
Matriks (MTRKS) temettü ödeme tarihi
Galata Wind (GWIND) temettü ödeme tarihi
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (26 Ağustos)
Borsada salı günü iki şirket temettü dağıtacak (27 Ağustos)
GERİ
İLERİ
AHES GYO (AHSGY) ne zaman işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Gözler Nvidia'nın bilançosuna çevrildi: Beklenti ne?
Borsa İstanbul'dan 2 hissede kredili işlem tedbiri
SASA Polyester'den (SASA) geri alım açıklaması: Kaç lot aldı?
Özata Denizcilik (OZATD) halka arz tarihleri: Kaç lot dağıtacak?
Borsada bugün 5 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (27 Ağustos)
Borsa günü yükselişle tamamladı: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Kardemir'den geri alım açıklaması
Borsa şirketlerinden son haberler (Bugün 08.30'a kadar)
Matriks (MTRKS) temettü ödeme tarihi
Galata Wind (GWIND) temettü ödeme tarihi
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (26 Ağustos)
Borsada salı günü iki şirket temettü dağıtacak (27 Ağustos)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL