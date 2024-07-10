İki dev bankadan yıl sonu dolar/TL tahmini

Commerzbank Gelişen Piyasa Ekonomisti Tatha Ghose paylaştığı bir notta Türk lirasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizi yüzde 50'ye yükseltmesinin ardından istikrarlı seyir izlediğini belirtti.

Enflasyonun ilk kez Haziran'da aşağı yönlü sürpriz yaptığını hatırlatan Ghose Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin de toparlandığını ifade etti. Ghose, ABD'de son dönemdeki verilerin de lira ve diğer gelişen ülke para birimlerini desteklediğine dikkat çekti.

Ancak hala soru işaretleri olduğunu belirten Ghose Dolar/TL 'de yıl sonu için 35 tahminini koruduklarını açıkladı.

HSBC'den dolar/TL tahmini

HSBC, dün yayınladığı Türkiye ekonomisine dair yeni analizinde yıl sonu için dolar tahminini 36 TL olarak açıkladı.

Enflasyon ve büyüme tahminlerinde de güncellemeler yaptı. 2024 yılı sonu enflasyon tahmini %48'den %44,6'ya, 2025 yılı sonu enflasyon tahmini %29'dan %27,7'ye düşürüldü. 2024 için büyüme tahminin %3,1'den %3,8'e yükseltildi.