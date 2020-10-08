Silk and Cashmere’de ocak ayında CEO’luk koltuğunu annesi Ayşen Zamanpur’dan devralan Ferhat Zamanpur, şirketin yeni büyüme rotasını e-ticaret olarak belirledi.

Ferhat Zamanpur, “E-ticaretin ciro içindeki payını yüzde 60-70’e çıkaracağız” diyor. İç Moğolistan’a yaptığı seyahat sırasında kaşmirle tanışan Ayşen Zamanpur, kaşmir ve ipeği birleştirdiği özel koleksiyonlarla Silk and Cashmere markasını yarattı.

Silk and Cashmere, 1992 yılında Ayşen Zamanpur tarafından kuruldu. 2014 yılında ikinci neslin ekibe katılmasıyla dönüşüm sürecine giren şirkette bu yılın başında önemli bir değişim oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.