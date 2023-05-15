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İkinci turda 50 bin yeni seçmen oy kullanacak

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin yeni seçmen bulunuyor. 50 bin genç, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nde ilk kez oy kullanacak.

15 Mayıs 2023 | 16:00
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İkinci turda 50 bin yeni seçmen oy kullanacak

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda, 28 Mayıs'a kadar 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin genç seçmen ilk defa sandık başına gidecek.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi tamamlandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

TRT Haber'in aktardığına göre, 14 Mayıs seçimlerinde bu yıl 6 milyona yakın genç ilk defa oy kullandı. Gençlerin 1 milyona yakını İstanbul'da sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin yeni seçmen bulunuyor. 

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