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İktisatçı Mahfi Eğilmez'den faiz, asgari ücret ve bitcoin değerlendirmesi

İktisatçı Mahfi Eğilmez, enflasyonun yılı yüzde 44-45'lerde bitireceğini belirterek, aralık ayında faiz indirimini çok olası görmediğini kaydetti. Eğilmez, asgari ücrete kaybedilen satın alma gücünün iade edilmesi gerektiğini söyledi.

20 Kasım 2024 | 18:06
İktisatçı Mahfi Eğilmez'den faiz, asgari ücret ve bitcoin değerlendirmesi

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomide son gelişmeleri CNBC-e canlı yayınında 4'te Ekonomi programında değerlendirdi. Eğilmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ocakta belki faiz indirimi olabilir"

(Merkez Bankası'nın faiz kararı) Yarını pas geçer, aralıkta da faiz indirimini çok olası görmüyorum. Enflasyon yılı yüzde 44-45'lerde bitirecek gibi görünüyor. Ancak ocakta belki faiz indirimi olabilir. Farklı bekleyenler de var, yıl bitmeden indirim yapması çağrısı yapanlar da var. Reel sektör sıkıştı, özellikle küçük işletmeler. Maliye politikası para politikasına destek olmuyor.

"Asgari ücrette kaybedilen satın alma gücü iade edilmeli"

(Asgari ücret zammı) Asgari ücrete kaybedilen satın alma gücü iade edilmeli. Kaybedilen oran yüzde 45 civarında. Yüzde 50 desek aşağı yukarı 8 bin 500 lira kayıp var. 2024 başındaki satın alma gücünü iade edelim, ilave zam da yapmayalım orada sabit tutalım.

(G20 zirvesinden yansıyanlar) Temenniler var, tavsiyeler var ama bunlara uymadığınız zaman ne olacağına dair hiçbir şey yok. Kararlara uyulmazsa bir şey olmuyor, dolayısıyla alınan kararlar havada kalıyor. Öyle olunca da sonuç çıkmıyor.

(Trump'ın kabinesi şekilleniyor) Dikkatimi ilk çeken hepsinin tartışmalı isimler olduğu. Şahin tipli isimler bunlar. Tartışmalı bir kabine kurdu, kendi de tartışmalı bir tip. Merakla bekliyorum, nasıl kararlar alacaklar?

"Bütün servetinizi bitcoine yatırmayın"

(Trump sonrası bitcoinde yükseliş) Trump başlangıçta kripto paralara karşıydı. Trump bu işi desteklediğini neredeyse paranın yerine koyacağına kadar yaklaşan açıklamalar yaptı. 95 bin seviyelerine kadar yükseldi. Ne kadar devam eder bilmiyorum. Trump görüş değiştirirse birden bire düşebilir. Trump'ın her şeyi yapma olasılığı var. Bitcoin alın tamam ama bütün servetinizi buraya yatırmayın. Yatıranlar geçmişte Trump'ın bir sözüyle tepetaklak oldular.

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