Eczacılardan ilaca 'kur' zammından sonra uyarı: Sorun devam edecek

İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan TL cinsinden euro değeri Ekim ayında yüzde 23,5 arttırılarak 17,5483 TL'den 21,6721 TL'ye yükseltildi. Resmi Gazete'de yayımlanan beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair kararda değişiklik yapılması hakkında Cumhurbaşkanı kararına göre, belirlenen euro değeri 2025 yılı için de uygulanmaya devam edilecek. 2025 yılı için yeni bir euro değerlemesi yapılmayacak.

Karar kapsamında gerçek kaynak fiyatı barem değerleri de euro değerinde yapılan değişiklik oranında güncellenerek fiyat korumalı ürünlerde 74,72 TL, diğer ürünlerde 39,05 TL olarak belirlendi.

TEİS: İlaçtaki euro kuru, gerçek kura yetişemiyor

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Euro kurunun 17,54 TL’den 21,67 TL’ye çıkarıldığını söyleyerek konuyla ilgili şunları kaydetti:

“İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Euro kuru yüzde 23,5 artışla 21,67 TL'ye yükseldi. Ancak kur seviyesinin güncel kurun çok altında olmasından kaynaklı olarak piyasada bulunamayan ilaç sorununun devam edeceğini düşünüyoruz. Zira güncel kura göre Euro bugün itibariyle 37 TL seviyesinde bulunuyor. İthal edilen ilaçların güncel kura göre ithalatında sıkıntılar yaşanmaya devam edecektir."

İlaç Euro kurunun normal kura bir türlü yetişemediğini söyleyen Saydan, bu durumun ilacı bulunabilir olmaktan çıkardığını belirtti.

“Bulunamayan ilaç en pahalı ilaçtır”

TEİS Genel Başkanı Saydan ilaç kurundaki sıkıntının ulaşılabilir ilaçta da sorun yaratacağını dikkat çekerek “Biz eczacılar için ilaçların hem bulunabilir hem de ulaşılabilir olması kritiktir. Zira bulunamayan ilaç, en pahalı ilaçtır. Bu güncellemenin, ilacın hastaya ulaşmasına imkân sağlayacak seviyede olmadığını, yarayı iyileştirmeyeceğini sadece bir pansuman olabileceğini belirtmek istiyoruz. İlaca ulaşmayı kolaylaştıracak gerçek iyileştirmelerin de bir an önce yapılmasını bekliyoruz” dedi.

“İlaçtaki euro kuru ile reel kur arasındaki fark yüzde 70”

Son yıllarda ilaç sektöründe yaşanan sorunlar daha da gözle görülür hale geldiğini dikkat çeken Saydan, “Bu durumun kökeni, Euro kurunun ilaç sektöründe, gerçek kurdan farklı bir şekilde belirlenmeye devam etmesidir. Uygulamanın ilk başladığı dönemde, ilaç için belirlenen Euro kuru, reel Euro kuru ile yakın bir seviyede ilerliyordu. Ancak bugün itibariyle, ilaç Euro kuru 21,67 lira olarak belirlenirken, reel Euro kuru 37 lira seviyelerine çıkmıştır. Aradaki fark yüzde 70 in üzerindedir” diye konuştu.

Nurten Saydan şunları söyledi:

“İlacın ucuz olmasının erişilebilir olması anlamına gelmediğini ülkemizdeki yenilikçi ilaçlara erişim oranından da rahatlıkla izleyebiliyoruz. Hali hazırda ülkemizdeki ruhsatlı ilaçlara erişimde bile sıkıntı yaşarken yenilikçi tedavilere ve yeni ilaçlara erişim oranımız ne yazık ki çok daha vahimdir. Yenilikçi ilaçlara erişimde AB ortalaması yüzde 72 iken ne yazık ülkemiz yüzde 4’lük oranla son sıradadır. 2018 yılında yüzde20’lerde olan bu oranın dramatik düşüşü aslında sistemin çoktan iflas ettiğini de ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bu sistemin günümüz ekonomik koşullarında yetersiz kaldığı ve bulunamayan ilaç sorununa çözüm olmaktan ziyade sorunu büyüterek vatandaşlarımızın ilaca ulaşmasını engellediği açıktır. Artık yeni bir çözüm yolu- yeni bir yöntem bulmak zorundayız. Eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak sağlık otoritemizin anlık çözümlere yönelmek yerine kalıcı çözümler bulması gerektiğine inanıyoruz.”

“İlaç fiyatlandırmasında yeni sisteme ihtiyaç var”

İlaçta fiyatlandırma sisteminin işlevini yitirdiğini dikkat çeken Saydan, “İlaç gibi hayati bir ürünün üretilebilmesi, ulaşılabilmesi ve bulunabilmesi için geçtiğimiz yıllarda ülkemize layığı ile hizmet etmiş olan bu fiyatlandırma sisteminin artık işlevini yitirdiğini ve güncel ekonomik koşullara uygun yeni bir sistemin inşasına ihtiyacımız olduğunu kabul ederek işe başlayabiliriz. En kısa sürede sektörün tüm paydaşlarının kabul edeceği yeni bir sisteme geçilmesi ve ilacın bulunabilir hale gelmesi için gereken düzenlemelerin yapılması gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz” ifadelerini kullandı.