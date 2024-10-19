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585 beygirlik Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ nasıl bir araç? İncelemede

Bu hafta Otomobil Editörü Murat Öksüz’ün yanında 585 beygirlik Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ var.

19 Ekim 2024 | 17:30
Son Güncellenme: 19 Ekim 2024 | 17:37
585 beygirlik Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ nasıl bir araç? İncelemede

Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ nasıl bir araç? Murat Öksüz'ün yorumları şöyle:
 

1 Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+

Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Kapadokya’da düzenlenen özel bir etkinlikte tanıtımı gerçekleştirilen yeni Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ sürüş esnasında olağanüstü dinamikler arayan otomobil tutkunlarına hitap ediyor. Hassas sürüş komutlarına verdiği hızlı tepki ve genel performansıyla daha sportif bir sürüş deneyimi sunan araç, gücünün yanında aerodinamik olarak yapılmış ince ayar ve geliştirilmiş soğutma sistemi ile dinamik bir yapıya sahip. Yeni modelde, AMG GT ailesinin diğer üyelerinin sunduğu avantajlar da bulunuyor. İkinci nesil AMG GT, önceki serilere kıyasla günlük kullanımda daha fazla konfora sahip.

2 Opsiyonel olarak 2+2 koltuk düzeni

Opsiyonel olarak 2+2 koltuk düzeni Geniş iç mekânı, bu sınıftaki bir spor otomobil için yeterli bagaj alanı ve iyi bir görüş açısı sunuyor ve opsiyonel olarak 2+2 koltuk düzeni de sağlıyor. Aktif stabilizasyona sahip AMG ACTIVE RIDE CONTROL süspansiyon, arka aks yönlendirme sistemi ve aktif aerodinamik yapı gibi yüksek teknoloji bileşenleri de sürüş profilini daha seri hale getiriyor. Ayrıca, tamamen değişken AMG Performance 4MATIC+’ın dört tekerlekten çekiş sistemi sayesinde motorun sağladığı güç yola en iyi şekilde aktarılıyor.

3 MOTOR VE HIZLAMA

MOTOR VE HIZLAMA Türkiye’de de satışa sunulan ve Affalterbach'taki fabrikada “Bir Adam, Bir Motor” prensibine göre motorların tamamen elle monte edildiği AMG GT 63 4MATIC+, 430 kW (585 hp) gücündeki 4.0 litrelik V8 biturbo motoru ile 2.500-4.500 rpm arasında geniş bir motor devri aralığında 800 Nm maksimum tork sağlayarak üstün bir hızlanma sunuyor. Aracın 0’dan 100 km/s hıza ulaşması sadece 3,2 saniye sürüyor ve araç 315 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

4 Hava kontrol sistemi

Hava kontrol sistemi Yeni AMG GT 63 4MATIC+, yüksek aerodinamik verimliliğiyle de dikkat çekiyor. Aracın ön ve arkasındaki aktif aerodinamik unsurlar, düşük hava direnci ile azaltılmış kaldırma kuvveti arasında mükemmel bir denge sağlıyor. Aerodinamik tasarım, sürüş stabilitesi, soğutma ve rüzgâr gürültüsünü optimize edecek şekilde tasarlanırken ani manevralarda daha fazla kontrol sunarak sürüş güvenliğini artırıyor. Öne çıkan bir diğer teknik özellik de iki parçalı AIRPANEL hava kontrol sistemi. Ön tamponun altındaki dikey lameller ve üst hava girişinin arkasındaki yatay lameller, ihtiyaç duyulduğunda açılarak soğutma sağlıyor. Ayrıca, otomatik olarak konum değiştiren arka spoyler, hız ve sürüş koşullarına göre aerodinamik performansı iyileştiriyor. Opsiyonel olarak sunulan aerodinamik paket ise aracın ön ve arka akslarındaki dengeyi artıran ek parçalar içeriyor. Bu paket, yüksek hızlarda kaldırma kuvvetini azaltıp arka aksta ekstra yol tutuşu sağlıyor. Bu özellikleriyle hem performans hem de sürüş stabilitesi açısından en üst düzeye çıkarılmış bir spor otomobil deneyimi sunuyor.

5 Dört tekerlekten çekiş

Dört tekerlekten çekiş AMG GT 63 4MATIC+, standart olarak sunulan tamamen değişken AMG Performance 4MATIC+ dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. Bu akıllı sistem, optimum çekişi sağlamak için ön ve arka akslar arasında tork dağılımını sürekli olarak ayarlıyor. Hem kuru hem de ıslak veya karlı zeminlerde yüksek sürüş güvenliği ve stabilite sunuyor. Ayrıca sürüş koşullarına ve sürücünün tercihlerine bağlı olarak arka çekişten dört tekerlekten çekişe kesintisiz geçiş yapabiliyor. Elektromekanik kontrollü bir kavrama, arka aksı ön aksa değişken olarak bağlayarak en iyi tork dağılımını sağlıyor. Bu sistem, hızlanma performansını artırırken, yol tutuşunu ve sürüş dinamiklerini de optimize ediyor.

6 ÖZELLEŞTİRME SEÇENEKLERİ

ÖZELLEŞTİRME SEÇENEKLERİ AMG GT 63 4MATIC+’ın donanım çeşitliliği de geniş kişiselleştirme seçenekleri sunuyor ve sportiften lüks zarafete kadar uzanıyor. 11 farklı gövde rengi ve 8 yeni jant tasarımı ile özelleştirilebilirken, aracın dış görünümünü daha dinamik veya daha zarif hale getirebilecek 5 farklı dış tasarım paketi de sunuluyor. AMG GT 63 4MATIC+, standart olarak 21 inç AMG çok kollu hafif alaşım jantlara sahip. İsteğe bağlı olarak farklı 21 inç jant seçenekleri de bulunuyor.
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