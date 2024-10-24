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Mudo kusursuz fırtınadan nasıl çıktı?

Mudo CEO’su Ömer Taviloğlu, Mudo’nun en zor günlerinde kaptan köşküne geçti. Kendi deyimiyle 'kusursuz bir fırtınadan' çıktı. “Küçülmedik doğru ölçeğe geldik” diyen iş insanı, ilk kez konuştu.

24 Ekim 2024 | 13:21
Mudo kusursuz fırtınadan nasıl çıktı?

Mudo, sıkıntılı bir dönemin ardından eski performansına geri dönüyor. 2016’da kaptan koltuğuna oturan Ömer Taviloğlu, “kusursuz fırtına” olarak tanımladığı, Mudo’nun yüksek borçlulukla yakalandığı krizden nasıl çıktıklarını Capital dergisinden Özlem Ayvacı'ya şu sözlerle anlattı:

“CEO’luk görevine başladığım 2016, kriz yönetim dönemi oldu. Tam 2019’un sonlarına doğru ‘Artık başardık’ diye düşünerek finans kuruluşlarına bir plan sunduk. Ancak akabinde pandemi başlayınca mağazaları kapatmak zorunda kaldık. Yani tam uçak kafayı kaldırmış, irtifa kazanırken tekrar kriz yönetimi moduna geçtik. O da 1,5 yıl sürdü. 2021 Temmuz’dan itibaren iyi bir performans sergiliyoruz. Buna da Mudo’nun dönüşü diyebilirsiniz. Geri dönüş sürecinde, kendimize hedef ve sınır olarak en büyük ciroyu yapan, en kârlı perakende markası olmayı değil en tavsiye edilen, en beğenilen marka olmayı koyduk. Kurulduğumuzdan beri olduğu gibi bize has bir yerdeyiz ve yeniliklerimizi de sürdürüyoruz."

* RÖPORTAJIN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ

 

 

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Turkcell (TCELL) bilanço tarihi belli oldu
BİM'den pay geri alım programı hakkında açıklama
23 Ekim borsada gün sonu rakamları
Borsada yarın işlem yapacaklara 29 Ekim uyarısı!
22 Ekim borsada gün sonu özeti
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Ekim)
MKK açıkladı: 3. çeyrek halka arz karnesi
Seğmen Kardeşler'den Dubai kararı
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