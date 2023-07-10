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  • İlaçta KDV yüzde 10'a çıkarıldı: 14 bin 900 ilacın fiyatı değişecek

İlaçta KDV yüzde 10'a çıkarıldı: 14 bin 900 ilacın fiyatı değişecek

İlaçta KDV oranı yüzde 10'a çıkarıldı. 14 bin 900 çeşit ilacın fiyatının değişeceğini ifade eden Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, "Yaşamsal öneme sahip ürünlerde KDV'nin mali takibi sağlama amacıyla sembolik bir değere düşürülmesi gerekiyor." dedi.

10 Temmuz 2023 | 15:25
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İlaçta KDV yüzde 10'a çıkarıldı: 14 bin 900 ilacın fiyatı değişecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergileri'nde artışa gidildi.

NTV'de yer alan habere göre Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, yaşamsal öneme sahip ürünlerde KDV'nin mali takibi sağlama amacıyla sembolik bir değere düşürülmesi gerektiğini bildirdi.

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, yasal düzenlemeyle bugünden itibaren geçerli olacak şekilde ilaçta KDV oranının yüzde 10'a çıkarıldığını anımsattı.

"EK KÜLFET GETİRECEK"

Yeni düzenlemenin hem SGK hem vatandaş hem de eczacılara yük getireceğini savunan Saydan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaşamsal öneme sahip ürünlerde KDV'nin mali takibi sağlama amacıyla sembolik bir değere düşürülmesi gerekiyor. İlaç ertelenemeyen, yerine ikame edilecek hiçbir ürün bulunmayan insan sağlığı ve tedavisi için son derece önemli bir ihtiyaçtır. KDV artışı hem ülkemizdeki ilacın en büyük alıcısı konumundaki devletimize ekstra bir finans yükü hem de geçim sıkıntısı çeken vatandaşlarımıza da ödeyecekleri katkı payı ve farklara yansıyacak artış nedeniyle ek külfet getirecek."

Saydan, "Bu artan KDV yükünün zararını hem biz eczacılar hem de SGK taşımak zorunda kalacak. Gelişmiş ülkeler bu durumun farkına varmış ve devletlerin geri ödeme sistemindeki ilaç gibi yaşamsal ürünlerin vergileri KDV sıfır veya yüzde 1 olarak uyguluyor." dedi.

14 BİN 900 ÇEŞİT İLACIN FİYATI DEĞİŞECEK

Öte yandan Saydan, KDV oranında yapılan değişiklikle 14 bin 900 çeşit ilacın fiyatlarının bir kez daha artacağının altını çizerken "Bu artışın bizlerden kaynaklanmadığını vatandaşlarımızla paylaşmak isteriz." ifadelerini kullandı.

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