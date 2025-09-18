İlçede 4 fabrikanın temeli atıldı, 1000 kişiye iş sağlayacak

İpsala Sınır Kapısı'na 5 kilometre mesafede 350 dekarlık alana kurulan sanayi bölgesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından fabrikaların temelleri atılmaya başladı.

Vali Yunus Sezer, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, İpsala OSB'nin kurulum sürecinin hızlı şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Fabrikaların faaliyete geçecek olmasından mutluluk duyduklarını belirten Vali Sezer, "Edirne'miz, malumunuz tarım şehri, sanayimiz oldukça kısıtlı. Ama son dönemde hep beraber burada ortaya koyduğumuz bir anlayışla İpsala başta olmak üzere Keşan arkasından Uzunköprü ve merkezdeki organize sanayi bölgemizin de genişletilmesiyle neredeyse 4 yeni organize sanayi bölgesini hayata geçirmiş bulunuyoruz." dedi.

Sezer, kentte çevre dostu sanayi bölgelerini hizmete soktuklarını dile getirdi.

- "İpsala'ya hem de bölgeye çok büyük bir katma değer oluşturacak"

Fabrikaların kısa sürede tamamlanarak üretime başlayacağını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Edirne'ye yenilikçi, yenilenebilir ve yeşil sanayi getiriyoruz. Kesinlikle çevreye herhangi bir zararı olmayacak, çevreye herhangi bir atık bırakmayacak. 'Karbon ayak izi' dediğimiz sistemin tamamen takip edildiği, firmaların katma değer ürettiği ve birçoğunun da ihracat yaptığı firmalarımız burada yer alıyorlar.

Temeli atılan firmalarımızın hepsi öncü firmalarımız. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bu firmaların bitmesiyle beraber yaklaşık 1000 kişiyi burada istihdam edeceğiz. 1000 kişinin istihdam edilmesi hem İpsala'ya hem de bölgeye çok büyük bir katma değer oluşturacaktır. Keşan ve Uzunköprü'yle beraber bir bütün düşündüğümüz zaman bu bölgede önemli bir cazibe merkezi olacak. İnşallah ileride de sanayinin temiz sanayinin yeni organize sanayilerin ve herkesin özendiği, imrendiği organize sanayilerin olduğu bir bölge olacaktır."



HANGİ FİRMALAR?

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili sosyal medya hesabından fabrika temeli atılacak fabrikaları şöyle paylaşmıştı:

✅Yayla Bakliyat

✅Multigrain Tarım Makinaları

✅His Civata

✅Arda Balcı Çeltik