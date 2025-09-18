2022 yılında İstanbul’da ilk mağazasını açarak kahve sektörüne adım atan 1401 Coffee, kısa sürede yakaladığı büyüme ivmesiyle bugün Türkiye genelinde 20 şubede faaliyet gösteriyor. 2025 yılı sonuna kadar 25 şubeye ulaşma hedefleyen 1401 Coffee, Türkiye’deki büyümesini özellikle İstanbul, Çanakkale ve Ege Bölgesi gibi stratejik lokasyonlarda yoğunlaştırmayı planlıyor. İlk yurt dışı şubesi kasım ayında Düsseldorf’ta faaliyete geçecek olan şirket, kısa vadede Berlin ile Köln başta olmak üzere Avrupa’daki yeni lokasyonlar için hazırlıklar devam ediyor.



“HEDEFİMİZ KÜRESEL MARKA OLMAK”



Temel felsefesinin kahveyi bir kültürel deneyime dönüştürmek olduğunu vurgulayan 1401 Coffee’nin kurucusu Bülent Özgür Kılıç, “Amacımız, kahve kültürünü Türkiye’den dünyaya taşıyan, insanların bir araya geldiği, ilham aldığı ve yeni deneyimler yaşadığı küresel bir marka olmak” dedi. Yurt dışı hamlesinin devam edeceğini söyleyen Kılıç, “Özellikle Türk nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde varlık göstermeyi önemsiyoruz. Almanya’daki ilk adımımızı Düsseldorf’ta attık, kısa vadede Berlin ve Köln için de görüşmelerimiz devam ediyor. Yerli ve özgün bir marka olarak, Türkiye’nin kahve kültürünü dünya sahnesine taşırken, bulunduğumuz her pazarda ülkemizi gururla temsil etmeyi amaçlıyoruz” şeklinde ifade etti.

Türkiye’de kısa sürede 20 şubeye ulaşan şirket, beş yıl içinde 200 şubeye ulaşmayı hedefliyor.