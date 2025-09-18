ARA
Fed faizi indirince altın fiyatı neden düştü? Mahfi Eğilmez'e göre 2 sebep var

FED'in faiz indirimi sonrası altında görülen gerileme neden oldu? Eski Hazine Müsteşarı, İktisatçı, Yazar Dr. Mahfi Eğilmez'e göre iki sebebi var...


Fed faizi indirince altın fiyatı neden düştü? Mahfi Eğilmez'e göre 2 sebep var

İktisatçı Mahfi Eğilmez'in sosyal medya hesabından yaptığı yorum şöyle:

Normal olarak tersinin olması yani altın fiyatının artması beklenirken Fed faizi indirince altın fiyatı niçin düştü?

Burada başlıca iki neden öne çıkıyor: (1) Fed'in faiz indireceği beklentisi bir süredir vardı ve altın talebi ve altın fiyatları o beklentiyle olması gerekenden daha fazla artmıştı. Dolayısıyla faizler inince bazı yatırımcılar kar realizasyonu yaparak altın satışına geçtiler. Bu tavır altın fiyatının düşmesine yol açtı. (2) Faiz indirimi ekonomide canlanma beklentisini destekledi ve yatırımcılar daha yüksek riskli varlıklara geçmeyi tercih etmeye başladılar. Bu yaklaşım sonucunda altın fiyatı düşüşe geçti.

Bununla birlikte daha önce de söylediğim gibi Trump, Putin ve Netanyahu'nun işbaşında olduğu, aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dünyada yeni ve beklenmedik risklerin çıkması olasılığı vardır. Dolayısıyla altın fiyatı bir süre sonra yeniden yükselişe geçebilir.
 

