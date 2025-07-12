İlginç araştırma: Romantik bir buluşma hangi şehirde ne kadara mal oluyor?

Deutsche Bank Research Institute, 2025 yılına ait küresel fiyat haritası raporunu yayımladı. Raporda, dünya genelinde 67 şehirde bir buluşmanın ortalama maliyeti de karşılaştırılıyor.

Dünya şehirlerini kapsayan listenin büyük bir kısmını Avrupa şehirleri oluşturuyor. Uygun fiyatla buluşmanın mümkün olduğu şehirler arasında İstanbul’un öne çıkması da dikkat çekiyor. Yapılan hesaplamada kot pantolon, yazlık elbise, restoranda akşam yemeği, sinema biletleri, yol paraları gibi kalemler dikkate alınmış.

Avrupa’da romantik bir buluşma için en çok para harcanan şehir, 400 euroyla Cenevre oldu.

Cenevre'yi 393 euro ile Zürih takip ediyor. Listenin üst sıralarında İskandinav ülkeleri de yer alıyor. Kopenhag’da ortalama bir buluşma 337 euroya, Oslo’da ise 321 euroya mal oluyor. Stockholm (292 euro) ve Helsinki (286 euro) gibi şehirler de en pahalılar arasında.

İngiltere, büyük AB ülkelerini solladı

Birleşik Krallık şehirleri de yüksek randevu maliyetleriyle dikkat çekti.

Londra’da ortalama bir buluşma 313 euro, Edinburgh’da ise 297 euroya ulaştı. Bu rakamlar, Paris (268 euro), Berlin (248 euro), Madrid (224 euro) ve Roma (200 euro) gibi büyük Avrupa başkentlerinden daha yüksek.

Hatta başkent olmayan bazı şehirler bile daha pahalı: Milano 275 euro, Münih 272 euro, Frankfurt 251 euro. Barselona ise 214 euro ile Madrid’in gerisinde kaldı.

Romantik Buluşma Maliyeti Tablosu Romantik Buluşma Maliyeti Tablosu (2025) Sıra Şehir Buluşma Maliyeti (€) 1 Cenevre 400 2 Zürih 393 3 Kopenhag 337 4 Oslo 321 5 Londra 313 6 New York 301 7 Edinburgh 297 8 Stokholm 292 9 Tel Aviv-Yafo 291 10 Amsterdam 290 11 Helsinki 286 12 Dublin 283 13 San Francisco 280 14 Lüksemburg 275 15 Brüksel 275 16 Milano 275 17 Münih 272 18 Paris 268 19 Birmingham 256 20 Viyana 253 21 Buenos Aires 252 22 Frankfurt 251 23 Berlin 248 24 Los Angeles 244 25 Dubai 244 26 Sidney 243 27 Madrid 224 28 Atina 218 29 Barselona 214 30 Lizbon 214 31 Varşova 213 32 Toronto 205 33 Roma 196 34 Moskova 195 35 Budapeşte 192 36 Prag 186 37 Tokyo 184 38 İstanbul 163 39 Meksiko 161 40 Şanghay 147 41 Cape Town 139 42 Rio de Janeiro 132 43 Kahire 100 44 Bangalore 88

İstanbul Avrupa'da en ucuz ama artış şaşırtıcı

Araştırmaya göre Avrupa’da randevu için en az harcama yapılan şehir İstanbul. Ortalama 163 euro ile listenin en ucuz kenti olan İstanbul’u, Prag (186 euro) ve Budapeşte (192 euro) izliyor. Euronews'in haberine göre "Bu rakamlar nominal fiyatları yansıtmaktadır ve satın alma gücü paritesini (PPS) göz önünde bulundurmamaktadır. Yerel halk için bu maliyetler yine de yüksek hissedilebilir. Gelir seviyeleri dikkate alındığında, şehirler arasındaki erişilebilirlik tablosunun önemli ölçüde değişmesi muhtemeldir" notu düşülmüş.

Diğer bazı Avrupa şehirlerinde ucuz bir buluşmanın maliyeti ise şu şekilde: Amsterdam (€290), Dublin (€283), Brüksel (€275), Viyana (€253), Atina (€218) ve Lizbon (€214).

Analize göre İstanbul’daki fiyat artışı dikkat çekici boyutta. Türk lirasının değer kaybı nedeniyle, yerel para birimi cinsinden buluşma maliyeti son beş yılda yüzde 840’tan fazla arttı.

Haberde "İstanbul, ucuz bir buluşmanın maliyetinin euro cinsinden %84 oranında arttığı en yüksek artışı gördü. Diğer bazı şehirlerde de artış %40 veya daha fazla: Edinburgh (%46), Budapeşte (%45), Londra (%41) ve Birmingham (%40). Ancak, bu artışın bir kısmı döviz kuru dalgalanmalarından etkilenmektedir" deniliyor.

Avrupa genelinde ortalama 264 euro

28 Avrupa şehri arasında ortalama bir randevu 264 euro mal oluyor. Son beş yılda çoğu Avrupa şehrinde bu maliyet yüzde 25 ila 30 oranında arttı. Ancak Roma dikkat çekici bir istisna oluşturuyor.

İtalyan başkentinde randevu maliyetleri euro bazında yüzde 2 oranında gerileyerek listenin tek düşüş gösteren şehri oldu.

Avrupa dışı şehirlerde durum ne?

Küresel ölçekte ise New York, 301 euro ile dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olurken, Hindistan’ın Bangalore kenti yalnızca 88 euro ile listenin en ucuzu oldu.