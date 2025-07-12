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İlginç araştırma: Romantik bir buluşma hangi şehirde ne kadara mal oluyor?

Deutsche Bank’ın araştırmasına göre romantik bir akşam Cenevre’de 400 euro bulurken, İstanbul 163 euro ile en ucuz şehir oldu. Ancak TL bazında maliyet yüzde 840 arttı.

12 Temmuz 2025 | 09:00
İlginç araştırma: Romantik bir buluşma hangi şehirde ne kadara mal oluyor?

Deutsche Bank Research Institute, 2025 yılına ait küresel fiyat haritası raporunu yayımladı. Raporda, dünya genelinde 67 şehirde bir buluşmanın ortalama maliyeti de karşılaştırılıyor.

Dünya şehirlerini kapsayan listenin büyük bir kısmını Avrupa şehirleri oluşturuyor. Uygun fiyatla buluşmanın mümkün olduğu şehirler arasında İstanbul’un öne çıkması da dikkat çekiyor. Yapılan hesaplamada kot pantolon, yazlık elbise, restoranda akşam yemeği, sinema biletleri, yol paraları gibi kalemler dikkate alınmış. 

Avrupa’da romantik bir buluşma için en çok para harcanan şehir, 400 euroyla Cenevre oldu.

Cenevre'yi 393 euro ile Zürih takip ediyor. Listenin üst sıralarında İskandinav ülkeleri de yer alıyor. Kopenhag’da ortalama bir buluşma 337 euroya, Oslo’da ise 321 euroya mal oluyor. Stockholm (292 euro) ve Helsinki (286 euro) gibi şehirler de en pahalılar arasında.

İngiltere, büyük AB ülkelerini solladı

Birleşik Krallık şehirleri de yüksek randevu maliyetleriyle dikkat çekti. 

Londra’da ortalama bir buluşma 313 euro, Edinburgh’da ise 297 euroya ulaştı. Bu rakamlar, Paris (268 euro), Berlin (248 euro), Madrid (224 euro) ve Roma (200 euro) gibi büyük Avrupa başkentlerinden daha yüksek. 

Hatta başkent olmayan bazı şehirler bile daha pahalı: Milano 275 euro, Münih 272 euro, Frankfurt 251 euro. Barselona ise 214 euro ile Madrid’in gerisinde kaldı.

Romantik Buluşma Maliyeti Tablosu

Romantik Buluşma Maliyeti Tablosu (2025)

Sıra Şehir Buluşma Maliyeti (€)
1Cenevre400
2Zürih393
3Kopenhag337
4Oslo321
5Londra313
6New York301
7Edinburgh297
8Stokholm292
9Tel Aviv-Yafo291
10Amsterdam290
11Helsinki286
12Dublin283
13San Francisco280
14Lüksemburg275
15Brüksel275
16Milano275
17Münih272
18Paris268
19Birmingham256
20Viyana253
21Buenos Aires252
22Frankfurt251
23Berlin248
24Los Angeles244
25Dubai244
26Sidney243
27Madrid224
28Atina218
29Barselona214
30Lizbon214
31Varşova213
32Toronto205
33Roma196
34Moskova195
35Budapeşte192
36Prag186
37Tokyo184
38İstanbul163
39Meksiko161
40Şanghay147
41Cape Town139
42Rio de Janeiro132
43Kahire100
44Bangalore88

İstanbul Avrupa'da en ucuz ama artış şaşırtıcı

Araştırmaya göre Avrupa’da randevu için en az harcama yapılan şehir İstanbul. Ortalama 163 euro ile listenin en ucuz kenti olan İstanbul’u, Prag (186 euro) ve Budapeşte (192 euro) izliyor. Euronews'in haberine göre "Bu rakamlar nominal fiyatları yansıtmaktadır ve satın alma gücü paritesini (PPS) göz önünde bulundurmamaktadır. Yerel halk için bu maliyetler yine de yüksek hissedilebilir. Gelir seviyeleri dikkate alındığında, şehirler arasındaki erişilebilirlik tablosunun önemli ölçüde değişmesi muhtemeldir" notu düşülmüş. 

Diğer bazı Avrupa şehirlerinde ucuz bir buluşmanın maliyeti ise şu şekilde: Amsterdam (€290), Dublin (€283), Brüksel (€275), Viyana (€253), Atina (€218) ve Lizbon (€214).

Analize göre İstanbul’daki fiyat artışı dikkat çekici boyutta.  Türk lirasının değer kaybı nedeniyle, yerel para birimi cinsinden buluşma maliyeti son beş yılda yüzde 840’tan fazla arttı. 

Haberde "İstanbul, ucuz bir buluşmanın maliyetinin euro cinsinden %84 oranında arttığı en yüksek artışı gördü. Diğer bazı şehirlerde de artış %40 veya daha fazla: Edinburgh (%46), Budapeşte (%45), Londra (%41) ve Birmingham (%40). Ancak, bu artışın bir kısmı döviz kuru dalgalanmalarından etkilenmektedir" deniliyor. 

Avrupa genelinde ortalama 264 euro

28 Avrupa şehri arasında ortalama bir randevu 264 euro mal oluyor. Son beş yılda çoğu Avrupa şehrinde bu maliyet yüzde 25 ila 30 oranında arttı. Ancak Roma dikkat çekici bir istisna oluşturuyor. 

İtalyan başkentinde randevu maliyetleri euro bazında yüzde 2 oranında gerileyerek listenin tek düşüş gösteren şehri oldu.

Avrupa dışı şehirlerde durum ne?

Küresel ölçekte ise New York, 301 euro ile dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olurken, Hindistan’ın Bangalore kenti yalnızca 88 euro ile listenin en ucuzu oldu.

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