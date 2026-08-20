Merkez Bankası açıkladı: Yılın ikinci çeyreğinde dış borcu arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı ikinci çeyreğine ilişkin Türkiye Dış Borç İstatistikleri verilerini yayımladı. Buna göre, 2026 yılı ikinci çeyrek itibarıyla toplam brüt dış borç stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 artarak 539,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde kısa vadeli dış borçlar yüzde 2,5 artarak 170,7 milyar dolar, uzun vadeli dış borçlar ise yüzde 3,9 artarak 368,2 milyar dolar oldu.

Kamu borcu yüzde 3,3 arttı

Alt sektörler itibarıyla bir önceki çeyreğe kıyasla kamu sektörü borcu yüzde 3,3 artarak 197,9 milyar dolar, özel sektör borcu yüzde 4,2 artarak 318,0 milyar ABD dolar, TCMB’nin dış yükümlülükleri ise yüzde 4,8 azalarak 23,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış borç stokunda en büyük pay kredilere ait

Dış borç stokunun enstrüman dağılımında en büyük pay yüzde 46,2 ile kredilere ait olduğu açıklandı. Kredileri yüzde 19,5 ile borç senetleri, yüzde 17,2 ile mevduatlar takip etti.

Para birimi dağılımı bakımından ise, dış borcun yüzde 48,9’unu dolar, yüzde 28,8’ini euro, yüzde 12,2’sini Türk lirası ve yüzde10,1’ini ise diğer para birimleri oluşturdu.

Ana para geri ödemeleri 24 ay ve üzeri vadede yoğunlaştı

Kredi ve borç senetlerinin ödeme projeksiyonlarına göre, anapara geri ödemelerinin 24 ay ve üzeri vadede yoğunlaştığı görüldü.

Buna karşılık 13–24 ay aralığında anapara geri ödemeleri görece sınırlı kalırken, kısa vadede (0–12 ay) daha çok özel sektör kredilerinden kaynaklanan bir ödeme profili görüldü.