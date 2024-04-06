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  • İliç'teki maden faciasında toprak altında kalan bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı

İliç'teki maden faciasında toprak altında kalan bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden birinin naaşına ulaşıldığını belirtti.

06 Nisan 2024 | 08:25
İliç'teki maden faciasında toprak altında kalan bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Bakan Bayraktar, İliç'te maden ocağında toprak altında kalan bir işçinin naaşına ulaşıldığını bildirdi

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maden sahasındaki arama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kazanın gerçekleştiği 13 Şubat'tan bu yana arama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden 9 madenci kardeşimizi arama çalışmalarımızda bu akşam saatlerinde mangan ocağı olarak tabir edilen alanda bir işçi kardeşimize ulaştık. Diğer madencilerimiz için ekipler 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum."

Ulaşılan naaşın 33 yaşındaki işçi Uğur Yıldız'a ait olduğu öğrenildi.

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