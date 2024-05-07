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  • İlk 4ayda 54 ilin ihracatı arttı... İlk 3 ilin en fazla ihracat yaptığı ülkeler

İlk 4ayda 54 ilin ihracatı arttı... İlk 3 ilin en fazla ihracat yaptığı ülkeler

Ticaret Bakanlığı, ocak-nisan döneminde 17 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini, 54 ilde de ihracatın arttığını bildirdi.

07 Mayıs 2024 | 11:13
Son Güncellenme: 07 Mayıs 2024 | 11:38
İlk 4ayda 54 ilin ihracatı arttı... İlk 3 ilin en fazla ihracat yaptığı ülkeler

İlk 4 ayda ihracatını artıran ik 
 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Nisan 2024'te ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,1 artarak 19 milyar 271 milyon dolara, ocak-nisan döneminde de yüzde 2,7 artışla 82 milyar 873 milyon dolara ulaştı.

İstanbul, nisan ayında 4 milyar 75 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 azaldı. İstanbul'u, 2 milyar dolar ve yüzde 2,9 artış ile Kocaeli, 1 milyar 843 milyon dolar ve yüzde 2,8 artış ile İzmir takip etti.

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 776 milyon 999 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 399 milyon 609 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarının, 392 milyon 187 bin dolarla kazanlar, makineler izledi.

Kocaeli'nin ihracatında ise motorlu kara taşıtları 760 milyon 680 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslı 364 milyon 242 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar, 169 milyon 599 bin dolarla demir ve çelik takip etti.

İzmir'in ihracatında mineral yakıtlar, mineral yağlar 554 milyon 332 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslı 169 milyon 739 bin dolarla kazanlar, makineler, 127 milyon 397 bin dolarla demir ve çelik izledi.

İlk 3 ilin en fazla ihracat yaptığı ülkeler

İstanbul'un ihracatında, 340 milyon 313 bin dolarla İngiltere ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 294 milyon 918 bin dolarla Almanya ve 252 milyon 439 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) izledi.

Kocaeli ise en fazla ihracatı 175 milyon 891 bin dolarla Almanya'ya yaptı. Bu ülkeyi 163 milyon 268 bin dolarla İngiltere ve 145 milyon 63 bin dolarla ABD takip etti.

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 211 milyon 176 bin dolarla Romanya oldu. Bu ülkeyi 165 milyon 772 bin dolarla Almanya ve 118 milyon 99 bin dolarla ABD izledi.

İhracatını en fazla artıran il Hatay

Hatay, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78 artış ve 497 milyon dolarla ihracatını en fazla artıran il olarak kayıtlara geçti. 2024 Ocak-Nisan döneminde 17 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 54 il de ihracatını artırdı.

Bakanlığın, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde, pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejileriyle ihracatı artırmak üzere çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz." ifadesi kullanıldı.

 

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