İlk evim kredisi başvuruları ne zaman? 1.20 faizle kredi şartları neler?

Konut piyasasında erişilebilir finansman çözümleri aranırken, İlk Evim Konut Kredisi %1,20 faiz avantajıyla 2026 yılının en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK tarafından teknik altyapısı hazırlanan projenin, yılın ilk yarısında Meclis gündemine gelerek yasalaşması ve ikinci yarı itibarıyla kamu bankaları (Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank) üzerinden başvuruların toplanması öngörülüyor.
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında şekillendirilen bu modelde öne çıkan başlıklar şunlardır:
Faiz ve Limit: %1,20 sabit faiz oranı uygulanırken, 2 milyon TL üzerindeki kredi limitlerinde artış yapılması planlanıyor.
Finansal Model: Finansal İstikrar Komitesi, Mortgage benzeri; uzun vadeli, düşük faizli ve taksitleri hane gelirine uygun bir yapı üzerinde çalışıyor.
Düzenlemeler: BDDK'nın konut kredilerindeki risk ağırlığını düşürerek bankaların kredi verme iştahını artırması bekleniyor.