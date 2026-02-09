ARA
  İlk evim kredisi başvuruları ne zaman? 1.20 faizle kredi şartları neler?

İlk evim kredisi başvuruları ne zaman? 1.20 faizle kredi şartları neler?

2026 yılı emlak piyasasında en çok konuşulan konulardan biri olan "İlk Evim Konut Kredisi", düşük faizli ve uzun vadeli yapısıyla ev sahibi olma hayali kuranlar için kritik bir fırsat sunuyor. Peki İlk evim kredisi başvuruları ne zaman? 1.20 faizle kredi şartları neler?

İlk evim kredisi başvuruları ne zaman? 1.20 faizle kredi şartları neler?

Konut piyasasında erişilebilir finansman çözümleri aranırken, İlk Evim Konut Kredisi %1,20 faiz avantajıyla 2026 yılının en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.  

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK tarafından teknik altyapısı hazırlanan projenin, yılın ilk yarısında Meclis gündemine gelerek yasalaşması ve ikinci yarı itibarıyla kamu bankaları (Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank) üzerinden başvuruların toplanması öngörülüyor.

 

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında şekillendirilen bu modelde öne çıkan başlıklar şunlardır:

Faiz ve Limit: %1,20 sabit faiz oranı uygulanırken, 2 milyon TL üzerindeki kredi limitlerinde artış yapılması planlanıyor.

Finansal Model: Finansal İstikrar Komitesi, Mortgage benzeri; uzun vadeli, düşük faizli ve taksitleri hane gelirine uygun bir yapı üzerinde çalışıyor.

Düzenlemeler: BDDK'nın konut kredilerindeki risk ağırlığını düşürerek bankaların kredi verme iştahını artırması bekleniyor. 

Sadece ilk kez ev alacak dar ve orta gelirli vatandaşları kapsayacak olan bu kampanya, barınma sorununa kalıcı bir çözüm üretmeyi hedefliyor. 
