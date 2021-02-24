İş adamı Ersoy Şimşek, 20 yılı aşkın süredir sağlık sektöründe faaliyet gösteren çeşitli kurum ve kuruluşlarda farklı seviyelerde aktif olarak rol aldıktan sonra Alman yatırımcı ortakları ile “Şenel Sağlık Yatırımları” çatısı altında ilk hastane yatırımını gerçekleştirdi.

5. Levent ile TEM Avrupa Konutları arasında kalan bölgede Vega AVM projesinin hemen yanı başında bulunan Medistanbul Hastane kompleksi hayata geçirildi.

Hem ulusal hem de uluslararası platformda temel branşların yanı sıra özellikli birimlerde de hizmet sunmayı hedeflediklerini belirten Medistanbul Genel Müdürü Murat Deste, “2019’un ortalarında birçok projeye.

Mart ayında hasta kabulüne başlayacağız. Projemiz 250 milyon dolarlık bir yatırım. Bu yatırımı yakın zamanda üniversite dönüşümümüz ile daha da değerli kılmayı hedefliyoruz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.