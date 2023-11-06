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  • İlk modelini satışa çıkartmıştı: BYD'den Türkiye tahmini ve 2024 planı

İlk modelini satışa çıkartmıştı: BYD'den Türkiye tahmini ve 2024 planı

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, Türk tüketicisinin elektrikli araçlar da dahil yeni ve teknolojik olan her şeye çok hızlı adapte olduğunu ve ilgi gösterdiğini belirterek, "Buradaki hız nasıl devam edecek diye öngörümüze baktığımız zaman, 2023'ün sonunda elektrikli otomobil pazarı rahatlıkla 50-60 binli seviyeleri görecek" dedi.

06 Kasım 2023 | 14:50
Son Güncellenme: 06 Kasım 2023 | 14:53
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İlk modelini satışa çıkartmıştı: BYD'den Türkiye tahmini ve 2024 planı

Dünyanın lider elektrikli araç üreticilerinden BYD (Build Your Dreams), ekim ayında gerçekleştirdiği marka lansmanının ardından Türkiye'deki ilk modeli olan BYD ATTO 3'ü yollara çıkardı. İsmail Ergun, ATTO 3'e ilişkin İzmir'de düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye elektrikli araç pazarına "eşsiz" bir model sunduklarını belirterek, ilk duyuruyu yaptıktan sonra, iletişim kanalları üzerinden yoğun bir ilgi ve taleple karşılaştıklarını, şimdiden BYD modellerine sahip olmak isteyenlerin sayısının 22 bini aştığını, bu talebin yaklaşık yarısını BYD ATTO 3 modelinin oluşturduğunu söyledi.

 

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'Talep bizi heyecanlandırdı'

'Talep bizi heyecanlandırdı'

Markaya olan yoğun talebin kendilerini şimdiden heyecanlandırdığını dile getiren Ergun, bireysel kullanıcıların yanında karbon ayak izini azaltmaya önem veren kurumsal firmaların da filoları için BYD otomobillerine çok yoğun bir talepte bulunduğunu, yıl sonuna kadar bunun yalnızca bir kısmına yanıt verebileceklerini ancak gelecek yıl ise talepleri karşılama hedefinde olduklarını aktardı.
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4 BAYİ İLE BAŞLADIK

4 BAYİ İLE BAŞLADIK

Ergun, başlangıçta İstanbul'da iki, Ankara ve İzmir'de birer adet olmak üzere toplam 4 bayi ile satışa başladıklarını söyledi. Ergun şu bilgileri verdi:
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2024'DE 20'NİN ÜZERİNE ÇIKARMAK İSTİYORUZ

2024'DE 20'NİN ÜZERİNE ÇIKARMAK İSTİYORUZ

"2024 yılında ise bayi sayısını 20'nin üzerine çıkarmayı planlıyoruz. Ayrıca ilk etapta hayata geçmiş bayilerimizin yanında tüm Türkiye'deki müşterilerimiz, BYD Dijital Bayi yoluyla bayilerimizle canlı olarak iletişim kurabilecekler. Satın almaya karar verdiklerinde online olarak rezervasyon yaptırıp, kendilerine en yakın bayilerimizden otomobillerini teslim alabilecekler. Ayrıca bayilerimizde tüm müşterilerimizi merak ettikleri konularda bilgilendirmek üzere elektrikli otomobil danışmanlarımız görev yapacak. Bu, BYD modellerinin yanı sıra tüketicileri elektrikli otomobiller hakkında bilgilendirmeye yönelik bir hizmet olacak"
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İKİ YENİ MODEL GELECEK

İKİ YENİ MODEL GELECEK

BYD ATTO 3 ile 2023 yılında satış hedeflerinin 1500 olacağını aktaran Ergun, 2024'ün ilk çeyreğinde BYD HAN ve BYD SEAL modellerinin Türkiye'de olacağını ifade etti.
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2024 HEDEFİ

2024 HEDEFİ

Ergun, "Elektrikli araç satışlarının her geçen gün artacağı önümüzdeki orta vadede, pazar ve piyasa koşullarına bağlı olarak yüzde 10 ve üzerinde pazar payına ulaşmayı hedefliyoruz. 2024 yılı için ise 10 bin adetlik satış elde etmeyi hedefliyoruz. Müşterilerimizin kredi çözümleri için de BYD Finans'ı devreye aldık, böylece müşterilerimizin kredi ihtiyaçlarına en kısa ve güvenli yoldan yanıt vermek istiyoruz." şeklinde konuştu.
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"Türkiye'de yeni trendler çok daha hızlı artıyor"

"Türkiye'de yeni trendler çok daha hızlı artıyor"

Türkiye otomotiv pazarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ergun, toplam pazarda satışların bu yıl 1 milyonu geçerek rekor kırmasını beklediklerini dile getirdi. BYD olarak bunun içindeki elektrikli kısmıyla daha fazla ilgilendiklerini belirten Ergun, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye'de elektrikli araçlar yeni yolculuğuna başlıyor diyoruz ama dünyadaki ve Avrupa'daki hızından çok daha hızlı bir şekilde artıyor yeni trendler Türkiye'de. Yani bu sadece otomotiv için geçerli değil. Türk tüketicisi yeni ve teknolojik olan her şeye çok hızlı adapte oluyor ve ilgi gösteriyor. Aynı şey elektrikli araçlar için de söz konusu. Buradaki hız nasıl devam edecek diye öngörümüze baktığımız zaman, 2023'ün sonunda elektrikli otomobil pazarı rahatlıkla 50-60 binli seviyeleri görecek."
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